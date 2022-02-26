«Съёмочные бригады работают на всех ключевых участках». СТВ будет транслировать актуальную информацию по референдуму

Новости Беларуси. 27 февраля в нашем прямом эфире включения с участков, мнения аналитиков и наблюдателей, актуальная информация из Центризбиркома. Одна из ключевых точек – выездная студия СТВ, которая уже сегодня, в последний день досрочного голосования, развернула работу на площадке общественного информационного центра в Доме профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно там аккумулируется информация более чем от 40 тысяч национальных наблюдателей, начиная с первого дня досрочного голосования. Также общественный инфоцентр будет фиксировать все внештатные ситуации на участках и оперативно передавать СМИ данные о ходе голосования. Национальные наблюдатели аккредитованы практически на всех участках во всех регионах страны.