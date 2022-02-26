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«До свидания и, может быть, навсегда». Какие письма писали военные Брестской области в начале ВОВ?

26 февраля 2022 16:16
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В этом выпуске мы, наконец, доберемся до Бреста. И, конечно, первым местом, которое посетим, будет Брестская крепость. Как и 50 лет назад, посетителей встречают песней «Священная война». На территории комплекса расположены скульптура «Жажда», монумент «Мужество», руины Белого дворца, площадь церемониалов с мемориальными плитами и обелиском-штыком, Холмские ворота и несколько музеев, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Брест – это не только Брестская крепость. Еще это средневековое городище Берестье под стеклянным куполом и музей «Спасенные художественные ценности» – единственный в стране. С экспонатами на миллионы долларов.  

В десяти залах Музея обороны Брестской крепости представлено около четырех тысяч экспонатов.  

«До свидания и, может быть, навсегда». Какие письма писали военные Брестской области в начале ВОВ?-1

Мы сейчас пришли в первый зал из десяти, которые посвящены началу Великой Отечественной войны.  
– Безусловно, больше всего лично меня здесь поражают выдержки из писем военных, которые жили здесь, на этой территории за несколько месяцев, дней и часов до начала войны. Смотреть без слез на это просто невозможно.  
– Но обязательно нужно. Попробуйте сейчас посмотреть на это все.  

«До свидания и, может быть, навсегда». Какие письма писали военные Брестской области в начале ВОВ?-4

«Мама и Славочка! Что в отношении международной обстановки, то это – да, она в настоящий момент напряжена до крайностей. От нас потребуется боевая полная готовность, чтобы в любую минуту защитить наши границы. А если надо, разбить врага на его территории. А сосед наш ненадежный, несмотря на то, что мы с ним и имеем договор», – из письма замполитрука Абызова родным 11 июня 1941 года.  

«До свидания и, может быть, навсегда». Какие письма писали военные Брестской области в начале ВОВ?-7

23 июня 1941 года, из письма лейтенанта Червякова родителям, пропал без вести: «Внезапное нападение немцев – много жертв, особенно из пограничников. Несколько раз попадал под сильный ураган артиллерии, пулеметов и самолетов. Из моих товарищей очень много погибло. На этом пока до свидания и, может быть, навсегда».  

«До свидания и, может быть, навсегда». Какие письма писали военные Брестской области в начале ВОВ?-10

Пробирает до мурашек и не может оставить равнодушным. Тяжелая и гнетущая атмосфера, но это нужно увидеть всем обязательно.  

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# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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