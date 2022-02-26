Платья, надписи героев и оплавленные огнемётами кирпичи. Почему Музей обороны Брестской крепости уже посетили 25 млн человек?

В этом выпуске мы, наконец, доберемся до Бреста. И, конечно, первым местом, которое посетим, будет Брестская крепость. Как и 50 лет назад, посетителей встречают песней «Священная война». На территории комплекса расположены скульптура «Жажда», монумент «Мужество», руины Белого дворца, площадь церемониалов с мемориальными плитами и обелиском-штыком, Холмские ворота и несколько музеев, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Брест – это не только Брестская крепость. Еще это средневековое городище Берестье под стеклянным куполом и музей «Спасенные художественные ценности» – единственный в стране. С экспонатами на миллионы долларов.

Расстояние от Беловежской пущи до Бреста всего 59 километров, дорога занимает не больше часа. Начать мы свой маршрут решили с самого, наверное, драматического места города Бреста, о котором снят уже не один десяток фильмов и написано огромное количество литературы. Ассоциируется это место с Великой Отечественной войной – с ее началом, с защитой нашей Родины, со старыми надписями на стенах и огромным монументом.

– Вот мы и приехали в Брест. И первое место, которое мы захотели посетить, – это, естественно, Брестская крепость.

– Здесь дело даже не в том, что мы захотели посетить. Мне кажется, это место, которое обязан посетить каждый, как минимум, белорус. Потому что Брестская крепость – это крепость-герой, которая первая приняла на себя удары немецко-фашистских войск 22 июня.

– Их подвиг – это пример нам всем о самоотверженности и мужестве.

– Очень любопытно узнать подробнее об этих событиях.

– Ну что? Пойдем?

– Пойдем.

Мы находимся сейчас в Музее обороны Брестской крепости. Сейчас пойдем смотреть и изучать. Вперед! Героическая оборона Брестской крепости – одна из ярких страниц Великой Отечественной войны, свидетели которой – руины крепости, оставшиеся в живых воины гарнизона, предметы раскопок. Первая экспозиция об обороне Брестской крепости была открыта в городе Бресте сотрудниками Брестского областного краеведческого музея в 1953 году. Сегодня экспозиционная площадь музея составляет 1 270 метров квадратных. Экспозиция перестраивалась в 1975-м, 1994 – 2008 годах, посвящена истории крепости. Особое внимание уделено, конечно, событиям обороны в июне – июле 1941 года и судьбам ее защитников.

Особенно меня впечатлила вот эта скульптурная композиция. Она была создана на основе надписей, которые нашли здесь, в Брестской крепости. И звучит она так: «Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умираем, как герои». Это, конечно, очень все волнительно, трогательно. Аж мурашки, честно говоря, по телу.

Мы находимся напротив макета Брестской крепости, которая была построена на месте старого поселения Берестье. Это XI век. За годы существования музей посетило около 25 миллионов человек из 140 стран.

Мое внимание как девочки, безусловно, привлекло платье. Это платье фасона «гейша» вошло в моду в начале XX века, после Русско-японской войны. Носили его жены офицеров, гарнизоны которых находились здесь, в Брестской крепости. Отшивалось оно только в 42-м размере. Так что мне бы очень даже подошло. На взятие Брестской крепости дивизия вермахта отвела себе восемь часов. Как мы знаем, понадобился почти месяц. «Крепость не пала. Крепость истекла кровью», – выдержка из повести Васильева «В списках не значился».

А сейчас перед нами фотография и мундир Петра Михайловича Гаврилова, героя Советского Союза и последнего защитника Брестской крепости, которого взяли фашисты 23 июля 1941 года. Он почти месяц сражался здесь. Фашисты были поражены его мужеству и стойкости. Его отправили в госпиталь, и до освобождения, до 1945 года, он находился в концлагерях. Умер Петр Михайлович в 1979 году.

Переходя из одного зала в другой, открываются события того времени в хронологическом порядке. Тут содержатся сведения о строительстве и предназначении крепости, о советском оружии военных лет, о том, что представляла собой граница СССР в 1941 году и какой ее участок охраняли брестские пограничники. Показывает реконструкции разрушений крепости в первые часы и дни войны, остатки стен, выжженные огнеметами, предметы, письма, дающие представление о том, чем жила крепость перед всеми печальными событиями.