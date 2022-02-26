Гребной канал, а рядом целый спортивный город. В тревел-шоу показали, чем славится Брест
В этом выпуске мы, наконец, доберемся до Бреста. И, конечно, первым местом, которое посетим, будет Брестская крепость. Как и 50 лет назад, посетителей встречают песней «Священная война». На территории комплекса расположены скульптура «Жажда», монумент «Мужество», руины Белого дворца, площадь церемониалов с мемориальными плитами и обелиском-штыком, Холмские ворота и несколько музеев, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Брест – это не только Брестская крепость. Еще это средневековое городище Берестье под стеклянным куполом и музей «Спасенные художественные ценности» – единственный в стране. С экспонатами на миллионы долларов.
Брест еще славится своим гребным каналом. Спортивное сооружение в центре города имеет длину 2 274 метра и ширину 162 метра.
Конструкция и оборудование гребного канала позволяют круглогодично проводить тренировки спортсменов. Комплекс избран основной базой подготовки национальной команды Республики Беларусь по гребле.
Буквально на расстоянии 500 метров, можно сказать, находится целый спортивный город – огромный Дворец водных видов спорта. Нас это, конечно, удивило, мы очень неравнодушны к спорту. Тут есть даже бассейн «Малютка», предназначенный для занятий с самыми маленькими посетителями.
Основной бассейн, позволяющий проводить международные соревнования, на высоком техническом уровне. Прыжковый бассейн предназначен для занятий прыжками в воду, водным поло и синхронным плаванием.
Тут же находится огромный крытый легкоатлетический манеж, в котором ежегодно проводится международный турнир по легкой атлетике памяти Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева.
В следующем выпуске мы отойдем от привычного нам путешествия и посмотрим на все с другой стороны. Остановимся в прекрасном отеле на ночлег, устроим шикарный ужин. Увидим собственным глазами единственное озеро в Беларуси, где живут креветки. Очень замерзнем и посетим банный комплекс. Прогуляемся по удивительной улице, где размещается Аллея кованых фонарей. Устроим шопинг и окунемся в ночную жизнь.
Читайте также:
«До свидания и, может быть, навсегда». Какие письма писали военные Брестской области в начале ВОВ?
Откуда пошло выражение «на халяву»? Интересными фактами поделилась экскурсовод археологического музея «Берестье»
Немцы сделали живой щит из женщин и детей. Как выглядит печально известный мост около Холмских ворот?