Рубрика «Спорттаймер» и курьёзный случай со спортсменом. Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая о том, чем ей запомнился 2021 год

Юлия Силипицкая, СТВ: 2021 год мне запомнился, конечно же, рождением спортивной рубрики «Спорттаймер». Я очень благодарна всем, кто приложил свою руку и сердце к этой мини-программе. Мне очень приятно ее делать, работать с ней, с людьми, которые мне помогают. Самый интересный, самый курьезный момент случился сразу после Паралимпийских игр. Когда я позвонила Игорю Бокию, когда он стал 16-кратным паралимпийским чемпионом и попросила о маленьком одолжении. Он сегодня приземлится из Токио, и завтра ко мне прийти в студию. И знаете что? Он сразу же согласился. Подходит время, уже буквально через пять минут нам заходить в студию. Я звоню, думаю, надо же спросить, где его забрать. Понятное дело, можно же у входа, можно прямо у гримерки. Говорю: Игорь, здравствуйте. Он говорит: здравствуйте. Это Юлия Силипицкая. Он говорит, да, все, узнал. А вы где? Он говорит, в гримерке. Вот это уровень? В гримерке. Я сейчас быстренько к вам спускаюсь.

Юлия Силипицкая:

В гримерку прилетаю, говорю: где Бокий? На меня смотрят круглыми глазами, говорят, его нет. Думала, это розыгрыш. Вы что, его в шкаф спрятали? Нет, не спрятали, никого не было. Я говорю, как не было, ну где? Он сказал, что в гримерке. Так честно, не было. Я достаю опять телефон, набираю номерок. Игорь мне на той стороне отвечает: да, Юлия, здравствуйте еще разочек. Я говорю, вы где? Он говорит, как где, в гримерке. Я говорю, хорошо, пожалуйста, посмотрите, что вокруг вас? Он говорит, фен. Я говорю: прекрасно, а люди есть? Он говорит: есть. Дайте, пожалуйста, трубочку тому человеку, кто вас сегодня встречал. И на той стороне трубочки такой звонкий, хороший голос моей коллеги из АТН. Она говорит: привет. Я не поняла, как Игорь оказался у вас. Был этот момент, Игорь пообещал буквально через 25 минут приехать к нам. Сдержал свое слово, приехал быстро. Я говорю, Игорь, как так получилось? «Ну не знаю, я вообще-то думал, что вы – это одно целое». Так что вот такой курьезный момент случился. И буду верить, что мы все – одно целое, дружная семья. И это очень здорово, когда есть люди, которые тебя понимают, которые тебя поддерживают и которые всегда рядом. С Новым годом!