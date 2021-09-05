Игорь Бокий: я ехал за установлением личных рекордов и личным ростом в спорте
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ – король паралимпийского плавания, 16-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий, а также директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Игорь Лапшин.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Игорь, ты ехал за пятью медалями?
Игорь Бокий, 16-кратный паралимпийский чемпион:
Я ехал за установлением личных рекордов и личным ростом в спорте. Подрос, на некоторых дистанциях очень порадовало. Очень порадовало 200 метров комплексом.
Юлия Силипицкая:
Я знаю, что долго сам себя не мог побить.
Игорь Бокий:
Восемь лет стоял этот рекорд, вот обновил его.
Юлия Силипицкая:
Пятый на брассе. Я знаю, что это не твоя дистанция, чего ты решил там быть?
Игорь Бокий:
Да, я не брассист, но надо же расти над собой. То, что плохо развивается, надо стараться развить. У меня этот способ, допустим, не очень получается, я стараюсь над ним работать. Пятым местом не расстроен, я проплыл по своему лучшему результату. Не знаю, получится улучшить его или не получится, буду стараться.
Юлия Силипицкая:
А вы довольны? Будете каким-то образом поощрять или стимулировать?
Игорь Лапшин, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:
Профессионалов уговаривать стремиться к завоеванию медалей, к улучшению своих результатов, по-моему, в этом необходимости нет. Наша задача в этом случае – только помочь. Есть такие элементы тренировочного процесса, которые, допустим, невозможно сделать у нас в стране. В данном случае плавание, открытая вода, тренировки на открытой воде.
Юлия Силипицкая:
Куда вначале надо отправить?
Игорь Лапшин:
Это решают они.
Юлия Силипицкая:
Игорь, где оптимальный вариант, чтобы начать подготовку к Парижу?
Игорь Бокий:
Конкретная подготовка к Парижу начнется где-то через год, за два года до соревнований начнет закладываться база. Сейчас надо передышку сделать.
Юлия Силипицкая:
Где будешь отдыхать?
Игорь Бокий:
Дома.
Юлия Силипицкая:
То есть ты год будешь дома?
Игорь Бокий:
Начинать будем в Минске, будем тренироваться, готовиться. Дальше, если брать базовый этап, то плавание хорошо в горах нарабатывать. Мы не раз ездили в Цахкадзор в Армении. По-моему, есть еще Фонт Ромеу во Франции, но там повыше, высокогорье.
Юлия Силипицкая:
Францию осилите?
Игорь Лапшин:
Да, если нужно будет, никаких проблем. Всех отправить туда невозможно. Мы стараемся сделать по максимуму. Геннадий Алексеевич тренер у Игоря. Почему я считаю, что плавание у нас самый сильный вид именно в Паралимпиаде? Потому что ему удалось создать систему. Он собрал вокруг себя единомышленников, молодых ребят, которые вместе с ним думают точно так же, как и он. Когда в группе позитивная обстановка, ты приходишь на тренировку, все движутся в одну сторону, согласитесь, это же плюс.
Юлия Силипицкая:
Это же здорово, я бы мечтала жить в такой команде.
Игорь Лапшин:
Я считаю, что это основное достижение Геннадия Алексеевича. Поэтому будем стараться сделать по максимуму. Они ласково называют тренера Генсек.
Юлия Силипицкая:
Какие планы?
Игорь Бокий:
Следующий старт у нас – чемпионат мира в Мадейре в июне 2022 года. Будет идти подготовка туда.
Юлия Силипицкая:
Себе какие-то ориентиры ставишь?
Игорь Бокий:
Я стараюсь на каждом старте выступать по своим результатам.
Юлия Силипицкая:
То есть бить самого себя.
Игорь Бокий:
Да. Конкуренция выросла, результаты выросли. Когда я начинал, было одно время, спустя 12 лет мои результаты улучшились, но и у соперников результаты улучшились.
Игорь Лапшин:
В самом центре концентрируются те люди, которые уже имеют определенный опыт подготовки. Но если даже кто-то из ребят или их родителей обратится с просьбой помочь попасть в паралимпийский спорт, то такие варианты существуют, никаких проблем. Мы постараемся обязательно помочь. Мы очень надеемся, что нам удастся это сдвинуть с мертвой точки. В идеале, в каждом маленьком городе будут секции для людей, которые имеют определенные проблемы со здоровьем.
Юлия Силипицкая:
Очень засекреченная информация о людях, которые нуждаются.
Игорь Лапшин:
Существует понятие – врачебная тайна. Поэтому у нас тоже есть с этим определенные сложности. Потому что мы бы хотели найти молодых ребят, которые бы по нашей инициативе попытались провести, посмотреть, втянуть в спорт инвалидный. В этом есть определенные сложности, мы в конце прошлого года на коллегии Минспорта этот вопрос поднимали. Варианты есть. Люди, у которых вдруг появляются проблемы со здоровьем, вроде внешне этого не видно, они этого стесняются. Спорт может дать такие возможности человеку в жизни. Это лучше, чем запереться в четырех стенах, обвинять всех и все, валить на свою жизнь, что она так не получилась и не сложилась.
Игорь Бокий:
Главное, чтобы желание еще было. Как мы говорили, заставить кого-то нельзя работать, надо самому идти к достижению целей.
Юлия Силипицкая:
Посмотрев на тебя, мне кажется, сейчас очень многие люди могут задуматься: если у него получилось, почему не получится у меня?
Игорь Бокий:
Надеюсь, своим примером я помогу решиться многим людям.
Юлия Силипицкая:
Ты работаешь и отдыхаешь в плавании?
Игорь Бокий:
И отдыхаю, и приятно общение с коллегами по команде, обстановка в целом дружеская.
Юлия Силипицкая:
А в чем бы еще хотел себя попробовать?
Игорь Бокий:
Не знаю, второе, где я себя пробую и стараюсь развиваться – это семья. Занимаюсь воспитанием дочки.
Юлия Силипицкая:
У тебя есть мечта?
Игорь Бокий:
Построить дом.
Юлия Силипицкая:
А дерево ты посадил?
Игорь Бокий:
Это все в процессе.
Юлия Силипицкая:
А в спорте есть мечта?
Игорь Бокий:
Стараюсь работать над собой, постараюсь продержаться как можно дольше в спорте. В брассе золото – это космос, но быть ближе к звездам.