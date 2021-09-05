Игорь Бокий: я ехал за установлением личных рекордов и личным ростом в спорте

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ – король паралимпийского плавания, 16-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий, а также директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Игорь Лапшин. Юлия Силипицкая, СТВ:

Игорь, ты ехал за пятью медалями?

Игорь Бокий, 16-кратный паралимпийский чемпион:

Я ехал за установлением личных рекордов и личным ростом в спорте. Подрос, на некоторых дистанциях очень порадовало. Очень порадовало 200 метров комплексом. Юлия Силипицкая:

Я знаю, что долго сам себя не мог побить. Игорь Бокий:

Восемь лет стоял этот рекорд, вот обновил его. Юлия Силипицкая:

Пятый на брассе. Я знаю, что это не твоя дистанция, чего ты решил там быть? Игорь Бокий:

Да, я не брассист, но надо же расти над собой. То, что плохо развивается, надо стараться развить. У меня этот способ, допустим, не очень получается, я стараюсь над ним работать. Пятым местом не расстроен, я проплыл по своему лучшему результату. Не знаю, получится улучшить его или не получится, буду стараться. Юлия Силипицкая:

А вы довольны? Будете каким-то образом поощрять или стимулировать?

Игорь Лапшин, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта:

Профессионалов уговаривать стремиться к завоеванию медалей, к улучшению своих результатов, по-моему, в этом необходимости нет. Наша задача в этом случае – только помочь. Есть такие элементы тренировочного процесса, которые, допустим, невозможно сделать у нас в стране. В данном случае плавание, открытая вода, тренировки на открытой воде. Юлия Силипицкая:

Куда вначале надо отправить? Игорь Лапшин:

Это решают они. Юлия Силипицкая:

Игорь, где оптимальный вариант, чтобы начать подготовку к Парижу? Игорь Бокий:

Конкретная подготовка к Парижу начнется где-то через год, за два года до соревнований начнет закладываться база. Сейчас надо передышку сделать. Юлия Силипицкая:

Где будешь отдыхать?

Игорь Бокий:

Дома. Юлия Силипицкая:

То есть ты год будешь дома? Игорь Бокий:

Начинать будем в Минске, будем тренироваться, готовиться. Дальше, если брать базовый этап, то плавание хорошо в горах нарабатывать. Мы не раз ездили в Цахкадзор в Армении. По-моему, есть еще Фонт Ромеу во Франции, но там повыше, высокогорье. Юлия Силипицкая:

Францию осилите?

Игорь Лапшин:

Да, если нужно будет, никаких проблем. Всех отправить туда невозможно. Мы стараемся сделать по максимуму. Геннадий Алексеевич тренер у Игоря. Почему я считаю, что плавание у нас самый сильный вид именно в Паралимпиаде? Потому что ему удалось создать систему. Он собрал вокруг себя единомышленников, молодых ребят, которые вместе с ним думают точно так же, как и он. Когда в группе позитивная обстановка, ты приходишь на тренировку, все движутся в одну сторону, согласитесь, это же плюс. Юлия Силипицкая:

Это же здорово, я бы мечтала жить в такой команде. Игорь Лапшин:

Я считаю, что это основное достижение Геннадия Алексеевича. Поэтому будем стараться сделать по максимуму. Они ласково называют тренера Генсек. Юлия Силипицкая:

Какие планы? Игорь Бокий:

Следующий старт у нас – чемпионат мира в Мадейре в июне 2022 года. Будет идти подготовка туда. Юлия Силипицкая:

Себе какие-то ориентиры ставишь?

Игорь Бокий:

Я стараюсь на каждом старте выступать по своим результатам. Юлия Силипицкая:

То есть бить самого себя. Игорь Бокий:

Да. Конкуренция выросла, результаты выросли. Когда я начинал, было одно время, спустя 12 лет мои результаты улучшились, но и у соперников результаты улучшились. Игорь Лапшин:

В самом центре концентрируются те люди, которые уже имеют определенный опыт подготовки. Но если даже кто-то из ребят или их родителей обратится с просьбой помочь попасть в паралимпийский спорт, то такие варианты существуют, никаких проблем. Мы постараемся обязательно помочь. Мы очень надеемся, что нам удастся это сдвинуть с мертвой точки. В идеале, в каждом маленьком городе будут секции для людей, которые имеют определенные проблемы со здоровьем. Юлия Силипицкая:

Очень засекреченная информация о людях, которые нуждаются.

Игорь Лапшин:

Существует понятие – врачебная тайна. Поэтому у нас тоже есть с этим определенные сложности. Потому что мы бы хотели найти молодых ребят, которые бы по нашей инициативе попытались провести, посмотреть, втянуть в спорт инвалидный. В этом есть определенные сложности, мы в конце прошлого года на коллегии Минспорта этот вопрос поднимали. Варианты есть. Люди, у которых вдруг появляются проблемы со здоровьем, вроде внешне этого не видно, они этого стесняются. Спорт может дать такие возможности человеку в жизни. Это лучше, чем запереться в четырех стенах, обвинять всех и все, валить на свою жизнь, что она так не получилась и не сложилась. Игорь Бокий:

Главное, чтобы желание еще было. Как мы говорили, заставить кого-то нельзя работать, надо самому идти к достижению целей. Юлия Силипицкая:

Посмотрев на тебя, мне кажется, сейчас очень многие люди могут задуматься: если у него получилось, почему не получится у меня? Игорь Бокий:

Надеюсь, своим примером я помогу решиться многим людям.

Юлия Силипицкая:

Ты работаешь и отдыхаешь в плавании? Игорь Бокий:

И отдыхаю, и приятно общение с коллегами по команде, обстановка в целом дружеская. Юлия Силипицкая:

А в чем бы еще хотел себя попробовать? Игорь Бокий:

Не знаю, второе, где я себя пробую и стараюсь развиваться – это семья. Занимаюсь воспитанием дочки. Юлия Силипицкая:

У тебя есть мечта?

Игорь Бокий:

Построить дом. Юлия Силипицкая:

А дерево ты посадил? Игорь Бокий:

Это все в процессе. Юлия Силипицкая:

А в спорте есть мечта?