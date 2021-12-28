«На здравоохранение направляем большее количество средств». Какие самые затратные статьи бюджета Минска?
Новости Беларуси. Минск подводит итоги 2021-го. Год был непростой, но белорусы этого в основном не прочувствовали. Сады, школы строились, зарплаты росли, пособия выплачивались, цены не шокировали, людей лечили, праздники не отменяли, за здоровьем следили, спорт развивали, идеологию поднимали. В этом году представители власти стали еще ближе к людям, в том числе руководители городской администрации, а значит, в этом диалоге задачи и проблемы решались быстрее. О том, чего удалось достичь, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном.
Екатерина Забенько, ведущая:
Артем Николаевич, а какие самые затратные статьи бюджета городского? На что в прошлом году были потрачены основные средства?
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Знаете, расходная часть бюджета Минска достаточно неизменна на протяжении уже не одной пятилетки. И это еще одно четкое подтверждение того, что наш бюджет социально ориентирован. Две позиции – бюджет направлен на образование и здравоохранение. Эти две позиции занимают первое место, и практически более 50% затрат составляют всего бюджета. На первом месте здравоохранение. Даже откинув ковидную ситуацию, мы все равно на здравоохранение направляем большее количество средств, чем на любую другую статью. С ковидом, конечно, сюда добавились еще и дополнительные выплаты медицинскому персоналу, приобретение лекарств, препаратов, то, что и составило эту большую затратную часть.
Екатерина Забенько:
Мы уже говорили про детские сады, что их, в принципе, уже достаточно в городе. Все равно продолжаем строить и те же самые школы. Хотелось бы поговорить немножечко о спортивной инфраструктуре. Потому что на сегодняшний день все строящиеся новые детские сады с бассейном обязательно, около каждой школы стадионы, обязательно спортивные площадки, около многих тренажеры, заливаются и катки, и хоккейные коробки для детей. Ну вот на должном уровне сегодня находится сфера спортивная для того, чтобы каждый ребенок, каждый школьник, взрослый человек мог в любое время свободное заняться спортом. И в этом году темпы не сбавляли? Много было проблем.
Артем Цуран:
Что касается строительства новых спортивных сооружений, то, конечно, основную, львиную долю их привлечения внимания это мы отводим двум объектам, которые строятся по соглашению руководителей наших двух стран – Беларуси и Китая. Это Национальный стадион и бассейн международного стандарта. Что касается бюджетных объектов, их буквально считаное количество строится новых, потому что мы очень неплохо приросли за последние 20 лет. Практически в разы увеличилось количество и хоккейных, и ледовых площадок, и занятий для иных видов спорта: и волейбола, и футбола, и так далее.
Что касается открытых площадок, здесь предела совершенству нет. И председателем горисполкома неоднократно ставились задачи администрациям районов не просто создание спортивных площадок, а обустройство территорий комплексно, чтобы это была и спортивная площадка, и детская, и место отдыха горожан. Поэтому активно продвигаем это в жизнь. Что касается непосредственно спортивной инфраструктуры, в этом году мы прирастаем подготовленными трассами. Трассу в Веснянке минчане знают давно, она уже готова практически к использованию. Еще будет ряд трасс, тоже будут заснежены именно искусственным снегом. Что касается естественных трасс, то практически в каждой школе это будет тоже обустроено для занятий физической культурой и спортом. Ряд естественных трасс будет и на лыжероллерных, на Ваупшасова то же самое. Мы с каждым годом стараемся прирастать именно подготовленными трассами. Для этого закуплено оборудование, снегогенераторы городом приобретены в этом году, чтобы этот вид спорта как лыжи, биатлон, что кому больше нравится, как можно больше был представлен в городе. Особенность снежной трассы в том, что даже при плюсовых температурах то, что мы уложили при минусовых и подходящих для занятий для укладки трассы, плюсовые температуры сильно не повлияют на ее состояние, можно будет использовать на протяжении уже длительного периода, до уже устоявшихся теплых температур весны.
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