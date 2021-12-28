«На здравоохранение направляем большее количество средств». Какие самые затратные статьи бюджета Минска?

Новости Беларуси. Минск подводит итоги 2021-го. Год был непростой, но белорусы этого в основном не прочувствовали. Сады, школы строились, зарплаты росли, пособия выплачивались, цены не шокировали, людей лечили, праздники не отменяли, за здоровьем следили, спорт развивали, идеологию поднимали. В этом году представители власти стали еще ближе к людям, в том числе руководители городской администрации, а значит, в этом диалоге задачи и проблемы решались быстрее. О том, чего удалось достичь, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном. Екатерина Забенько, ведущая:

Артем Николаевич, а какие самые затратные статьи бюджета городского? На что в прошлом году были потрачены основные средства?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Знаете, расходная часть бюджета Минска достаточно неизменна на протяжении уже не одной пятилетки. И это еще одно четкое подтверждение того, что наш бюджет социально ориентирован. Две позиции – бюджет направлен на образование и здравоохранение. Эти две позиции занимают первое место, и практически более 50% затрат составляют всего бюджета. На первом месте здравоохранение. Даже откинув ковидную ситуацию, мы все равно на здравоохранение направляем большее количество средств, чем на любую другую статью. С ковидом, конечно, сюда добавились еще и дополнительные выплаты медицинскому персоналу, приобретение лекарств, препаратов, то, что и составило эту большую затратную часть. Екатерина Забенько:

Мы уже говорили про детские сады, что их, в принципе, уже достаточно в городе. Все равно продолжаем строить и те же самые школы. Хотелось бы поговорить немножечко о спортивной инфраструктуре. Потому что на сегодняшний день все строящиеся новые детские сады с бассейном обязательно, около каждой школы стадионы, обязательно спортивные площадки, около многих тренажеры, заливаются и катки, и хоккейные коробки для детей. Ну вот на должном уровне сегодня находится сфера спортивная для того, чтобы каждый ребенок, каждый школьник, взрослый человек мог в любое время свободное заняться спортом. И в этом году темпы не сбавляли? Много было проблем.