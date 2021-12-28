«Не остались безучастными». Во Фрунзенском РУВД наградили минчан, которые оказали помощь милиции

Среди награжденных – пенсионерка Валентина Разливанова, которая услышала крики о помощи из квартиры этажом выше и незамедлительно позвонила в милицию. А до приезда правоохранителей попыталась самостоятельно помочь женщине, которую избивал нетрезвый сын. В помощи сотрудникам отличился и курсант Академии МВД Роман Остапюк, благодаря которому удалось задержать наркокурьера.

Александр Андриевский, заместитель начальника Фрунзенского РУВД:

Мы чествовали граждан, которые не остались безучастными в вопросах обеспечения безопасности на территории района. Они оказали нам содействие, вовремя проинформировав в органы внутренних дел о необходимости реагирования на происшествие. Мы заинтересованы в такой помощи населения и благодарны всем, кто не остается безучастным. В очередной раз обращаемся к гражданам и просим не бояться обращаться в милицию за помощью, а также информировать о происшествиях.