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«Не остались безучастными». Во Фрунзенском РУВД наградили минчан, которые оказали помощь милиции

28 декабря 2021 14:16
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Новости Беларуси. В столице наградили минчан, которые помогли правоохранителям. Торжественная церемония прошла в музейном зале Фрунзенского РУВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Не остались безучастными». Во Фрунзенском РУВД наградили минчан, которые оказали помощь милиции-1

Среди награжденных – пенсионерка Валентина Разливанова, которая услышала крики о помощи из квартиры этажом выше и незамедлительно позвонила в милицию. А до приезда правоохранителей попыталась самостоятельно помочь женщине, которую избивал нетрезвый сын. В помощи сотрудникам отличился и курсант Академии МВД Роман Остапюк, благодаря которому удалось задержать наркокурьера.  

«Не остались безучастными». Во Фрунзенском РУВД наградили минчан, которые оказали помощь милиции-4

Александр Андриевский, заместитель начальника Фрунзенского РУВД:  
Мы чествовали граждан, которые не остались безучастными в вопросах обеспечения безопасности на территории района. Они оказали нам содействие, вовремя проинформировав в органы внутренних дел о необходимости реагирования на происшествие. Мы заинтересованы в такой помощи населения и благодарны всем, кто не остается безучастным. В очередной раз обращаемся к гражданам и просим не бояться обращаться в милицию за помощью, а также информировать о происшествиях.  

«Не остались безучастными». Во Фрунзенском РУВД наградили минчан, которые оказали помощь милиции-7

Неравнодушным минчанам вручили цветы, сувениры, а также благодарности за содействие правоохранителям. Такие мероприятия проходят в городе ежегодно.  

# Милиция Беларуси # общество # Александр Андриевский # Валентина Разливанова # Роман Остапюк # Фотофакт

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