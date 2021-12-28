«Радиус обслуживания порядка 15 километров». В Комсомольский ФАП передадут скутер

Новости Беларуси. Отраслевой профсоюз выделил двум учреждениям здравоохранения Минской области более 6 000 рублей. Деньги пойдут на укрепление материально-технической базы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Копыльская ЦРБ приобретет на эти средства скутер. Для мобильности. Его передадут в Комсомольский ФАП. Транспортное средство значительно облегчит оказание неотложной медицинской помощи жителям района.

Сергей Потейкович, главный врач Копыльской ЦРБ:

Комсомольский ФАП обслуживает порядка 460 человек, 6 деревень. Радиус обслуживания порядка 15 километров. Это позволит более мобильно и более активно и быстро обслуживать наше население. Думаю, это неплохой подарок к Новому году.