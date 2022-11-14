Не могла подниматься на пятый этаж. Власти помогли вдове Владимира Карвата переехать в новую квартиру
Новости Беларуси. Свидетельство памяти и уважения к подвигу. Вдове первого героя Беларуси Владимира Карвата помогли решить жилищный вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь в распоряжении хозяйки комфортная квартира в новостройке в Бресте.
К местным властям Нина Карват обратилась с просьбой сменить адрес прописки. В связи с ухудшением здоровья подниматься в свою квартиру на пятом этаже в доме без лифта ей стало непросто. Дети живут в других городах. Ситуация требовала переезда, и решение нашлось.
По поручению председателя Брестского облисполкома, прежнюю квартиру выкупили и предложили вариант в новостройке в том же районе города. Застройщик помог быстро обустроить жилье: провести все отделочные работы и перевезти вещи. В новом доме Нина Карват первой справляет новоселье. Теперь подниматься на свой этаж можно на лифте, в распоряжении благоустроенный двор и вся инфраструктура.
Нина Карват, вдова Героя Беларуси Владимира Карвата:
У меня сегодня очень радостный день. Почему мне нужен был переезд? В связи с тем, что моя квартира находилась на последнем, пятом этаже. Где-то в километре от остановки. Было тяжело добираться до квартиры. Встал вопрос поменять ее. Я благодарна всем-всем. Потому что столько внимания, столько заботы я от них получила.
Александр Романюк, генеральный директор предприятия «Брестжилстрой»:
Все дома энергосберегающие. И мы по-другому не можем и не умеем, не будем строить. Время подошло такое, и мы по энергосбережению сегодня в стране занимаем одну из лидирующих позиций. Сегодня сделали анализ, что вот эта новая технология, которая появилась у нас на предприятии, дала не только качество панелей, не только поверхность под покраску, но и дала хороший эффект по энергосбережению.
Напомним, подполковник авиации, военный летчик первого класса Владимир Карват погиб в 37 лет при крушении самолета под Барановичами. По данным комиссии, расследовавшей причины авиакатастрофы, летчик до последней секунды делал все возможное, чтобы не допустить падения самолета на агрогородок Арабовщина.
21 ноября 1996 года Указом Президента Владимиру Карвату было присвоено звание Героя Беларуси за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга посмертно.