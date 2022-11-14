Не могла подниматься на пятый этаж. Власти помогли вдове Владимира Карвата переехать в новую квартиру

Новости Беларуси. Свидетельство памяти и уважения к подвигу. Вдове первого героя Беларуси Владимира Карвата помогли решить жилищный вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь в распоряжении хозяйки комфортная квартира в новостройке в Бресте.

К местным властям Нина Карват обратилась с просьбой сменить адрес прописки. В связи с ухудшением здоровья подниматься в свою квартиру на пятом этаже в доме без лифта ей стало непросто. Дети живут в других городах. Ситуация требовала переезда, и решение нашлось.

По поручению председателя Брестского облисполкома, прежнюю квартиру выкупили и предложили вариант в новостройке в том же районе города. Застройщик помог быстро обустроить жилье: провести все отделочные работы и перевезти вещи. В новом доме Нина Карват первой справляет новоселье. Теперь подниматься на свой этаж можно на лифте, в распоряжении благоустроенный двор и вся инфраструктура.

Нина Карват, вдова Героя Беларуси Владимира Карвата:

У меня сегодня очень радостный день. Почему мне нужен был переезд? В связи с тем, что моя квартира находилась на последнем, пятом этаже. Где-то в километре от остановки. Было тяжело добираться до квартиры. Встал вопрос поменять ее. Я благодарна всем-всем. Потому что столько внимания, столько заботы я от них получила.

Александр Романюк, генеральный директор предприятия «Брестжилстрой»:

Все дома энергосберегающие. И мы по-другому не можем и не умеем, не будем строить. Время подошло такое, и мы по энергосбережению сегодня в стране занимаем одну из лидирующих позиций. Сегодня сделали анализ, что вот эта новая технология, которая появилась у нас на предприятии, дала не только качество панелей, не только поверхность под покраску, но и дала хороший эффект по энергосбережению.

Напомним, подполковник авиации, военный летчик первого класса Владимир Карват погиб в 37 лет при крушении самолета под Барановичами. По данным комиссии, расследовавшей причины авиакатастрофы, летчик до последней секунды делал все возможное, чтобы не допустить падения самолета на агрогородок Арабовщина.