Дворец Независимости принял представительниц судебной власти Беларуси
Дворец Независимости продолжает открывать двери для жителей нашей страны. 24 июля здесь принимали женщин-судей. Это работницы аппаратов Верховного суда и судов общей юрисдикции из всех регионов, всего 120 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости, привыкшие принимать ключевые решения в залах судебных заседаний, в этот раз смогли заглянуть за кулисы большой политики, где пишется современная история государства.
Их рабочие будни – это строгий регламент, тома уголовных и гражданских дел. Сегодня Дворец Независимости открыл свои двери для представительниц одной из самых ответственных профессий – женщин-судей из всех регионов страны.
История, застывшая в мраморе, дереве и хрустале. Дворец Независимости – это не просто рабочая резиденция Президента. Это визитная карточка суверенной Беларуси.
Экскурсионный маршрут традиционно начинается с самого масштабного помещения – Зала торжественных церемоний. Именно здесь проходят ключевые государственные мероприятия и приемы на высшем уровне. Особый интерес к залу, стены которого помнят многочасовые марафоны «нормандской четверки».
Экскурсии во Дворец Независимости для трудовых коллективов уже стали доброй традицией. А количество желающих оказаться в месте, где проходят ключевые политические события страны, все больше. Построенный народом и для народа, Дворец остается нерушимым монументом суверенной истории, которая пишется прямо сейчас.
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