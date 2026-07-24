Дворец Независимости принял представительниц судебной власти Беларуси

Дворец Независимости продолжает открывать двери для жителей нашей страны. 24 июля здесь принимали женщин-судей. Это работницы аппаратов Верховного суда и судов общей юрисдикции из всех регионов, всего 120 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости, привыкшие принимать ключевые решения в залах судебных заседаний, в этот раз смогли заглянуть за кулисы большой политики, где пишется современная история государства.