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«Россия проиграла». Кто победил нацизм во Второй мировой войне? Вот что отвечают простые американцы

17 апреля 2022 16:30
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Западная Европа переживает настоящее историческое забвение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Польше объявили о планах снести 60 памятников советским воинам. В Прибалтике процветают идеи нацизма. В Украине рисуют свастику и прославляют Бандеру. А русским быть хуже, чем фашистом.

Почему все это стало нашей реальностью? Ответы искала Ксения Худолей.

«Россия проиграла». Кто победил нацизм во Второй мировой войне? Вот что отвечают простые американцы-1

Ксения Худолей, политический обозреватель:
Историческое забвение и демократическое лицемерие – сногсшибательный коктейль. Именно он не раз ставил мир под угрозу геополитического краха, а сейчас вполне ожидаемо набрал максимальный градус. Еще четыре года назад российские коллеги спросили жителей Вашингтона и Нью-Йорка, кто победил нацизм во Второй мировой войне. Послушайте внимательно голос Америки.

«Россия проиграла». Кто победил нацизм во Второй мировой войне? Вот что отвечают простые американцы-4

Штаты, Англия, Польша, Россия.

«Россия проиграла». Кто победил нацизм во Второй мировой войне? Вот что отвечают простые американцы-7

США, Великобритания.

«Россия проиграла». Кто победил нацизм во Второй мировой войне? Вот что отвечают простые американцы-10

Америка?
– А еще?
– Британия.

«Россия проиграла». Кто победил нацизм во Второй мировой войне? Вот что отвечают простые американцы-13

А как же Советский Союз?
– Да, я помню. В музее ему была посвящена часть экспозиции.

«Россия проиграла». Кто победил нацизм во Второй мировой войне? Вот что отвечают простые американцы-16

Советский Союз.

«Россия проиграла». Кто победил нацизм во Второй мировой войне? Вот что отвечают простые американцы-19

– Соединенные Штаты, Австрия участвовала, Япония проиграла, Россия проиграла.
– Россия? Вы серьезно? А какая страна вошла в Берлин? Чья армия?
– Американская.

Ксения Худолей:
Неужели простые американцы хотели бы показаться настолько глупыми? Нет, никто бы не захотел. Но других знаний о той войне, Советском Союзе, ужасах геноцида им просто не дали. Ни в школе, ни в университете, ни в СМИ. Эти исторические факты просто изъяли из американской реальности, а на их место положили нужные.

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# Международная политика # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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