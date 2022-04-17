«Россия проиграла». Кто победил нацизм во Второй мировой войне? Вот что отвечают простые американцы

Западная Европа переживает настоящее историческое забвение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Польше объявили о планах снести 60 памятников советским воинам. В Прибалтике процветают идеи нацизма. В Украине рисуют свастику и прославляют Бандеру. А русским быть хуже, чем фашистом. Почему все это стало нашей реальностью? Ответы искала Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Историческое забвение и демократическое лицемерие – сногсшибательный коктейль. Именно он не раз ставил мир под угрозу геополитического краха, а сейчас вполне ожидаемо набрал максимальный градус. Еще четыре года назад российские коллеги спросили жителей Вашингтона и Нью-Йорка, кто победил нацизм во Второй мировой войне. Послушайте внимательно голос Америки.

Штаты, Англия, Польша, Россия.

США, Великобритания.

– Америка?

– А еще?

– Британия.

– А как же Советский Союз?

– Да, я помню. В музее ему была посвящена часть экспозиции.