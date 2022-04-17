«Видите, насколько правильными были решения, о которых говорил Президент?» Важные заявления Кочановой за неделю

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. Рубрика «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Мы говорим о главных событиях в жизни Совета Республики, верхней палаты белорусского парламента. Быть открытыми, слышать граждан, помогать с решением волнующих вопросов – незыблемые постулаты для сенаторов, руководствуясь которыми добивается эффект доверия. Когда на проблему отвечают «решение есть», человек понимает на деле: «государственное плечо» поддержит. Сенат на связи. Личные приемы граждан, прямые телефонные линии, диалоговые площадки, встречи с трудовыми коллективами и выезды в регионы. Проще говоря, обратная связь с белорусами – это одно из главных направлений в работе Совета Республики. Апрель не стал исключением, и уже с начала месяца в графике Сената сверстан план действий.

Так, председатель Совета Республики Наталья Кочанова побывала на «Агрокомбинате «Заря». Это одно из крупнейших хозяйств Могилевской области. Агрогигант производит продукты из мяса цыплят-бройлеров, свинины, говядины, молока и зерна. В общем, здесь работают на стратегическом направлении – обеспечивают продовольственную безопасность как в отдельном регионе, так и во всей стране. Визит спикера на предприятие был неслучаен – тему для обсуждения подняли сами работники агрокомбината на недавнем личном приеме граждан у Натальи Кочановой, который проходил 23 марта в Светлогорске. Спикер верхней палаты парламента пообещала лично посетить предприятие, посмотреть, чем живут сельхозпроизводители, пообщаться с коллективом и руководством. Так сказать, на месте решить возникшие вопросы. Встреча длилась более двух часов. Обсудили отношения в коллективе, условия труда, обеспеченность жильем и другие актуальные вопросы. Наталья Кочанова подчеркнула, что самое важное в трудовых отношениях – справедливость. Если руководство взяло на себя какие-то обязательства, они должны быть исполнены. Но и о дисциплине забывать не следует. Прописные истины: успех любого дела зависит прежде всего от профессиональных и личных качеств людей, которые им занимаются. При этом определяющее значение имеет отношение к работе. Достойная зарплата, хорошие условия труда и поддержка руководства – от этого напрямую зависит мотивированность сотрудников. И сенат делает все возможное, а порой и невозможное, для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно и защищенно в вопросах трудовых отношений.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я порадовалась, что приехала. С одной стороны, мне казалось, как? Собрав такой коллектив – тут присутствуют руководители, все руководство. Не всегда люди будут открыты. Это правда. Потому что есть опасения, мы все люди и это прекрасно понимаем. Но вместе с тем, когда пошел разговор о работе, своем хозяйстве, этом предприятии, которое создавалось годами, конечно, я увидела, насколько люди заинтересованы, чтобы здесь было все: согласие, мир, порядок. В общем-то, наверное, люди сами себя по-другому несколько услышали. Я думаю, что для руководства этого предприятия это хороший урок, потому что те задачи, которые сегодня стоят перед каждым руководителем, – это не только производственные показатели и выполнение поставленных задач перед тобой по развитию твоего предприятия или производства, но это и работа с людьми. Приоритет в работе каждого руководителя должен быть, потому что умение работать с людьми и чувствовать каждого человека – залог того, что будет сплоченность и выполнение всех доведенных заданий, показателей, которые тебе доводятся, а вместе с тем это будет активная, нормальная работа по сотрудничеству. Встреча интересная. На мой взгляд, очень интересная. И мне достаточно много приходится встречаться с людьми. И дважды уже ко мне люди приезжали, меня зацепило по-хорошему, что неравнодушные люди приезжают и говорят о своих проблемах так открыто. И, конечно, побывав в этом хозяйстве, я увидела, что такая ситуация может складываться на любом другом предприятии. Но надо уметь работать с людьми. Это очень важно для руководителя, это основополагающее. Уметь работать с людьми, чувствовать коллектив, своих людей. А потом очень важно вовремя людям донести то, чем вы занимаетесь здесь, делается ведь много: модернизируется производство, расширяются экспортные поставки. Они стараются сделать так, чтобы все, что здесь выращивают, надои молока, сельскохозяйственная продукция, чтобы все перерабатывалось здесь. Это другая добавленная стоимость, это развитие этого предприятия. Это надо людям рассказывать, с людьми надо больше встречаться, чтобы они понимали, что вопросы есть очень важные. Но мелочей в работе руководителя не бывает. Даже если кажется, что этот вопрос для тебя второстепенный, то для человека он имеет огромное значение. Поэтому с людьми надо, когда ты с ними встречаешься, разговаривать по-доброму. Даже если ты не можешь ему чем-то помочь в решении проблемного вопроса, который сегодня, может быть, законодательно невозможно решить, надо так с человеком поговорить, чтобы он тебя услышал и понял. Это очень важно.

Никита Рачиловский:

Еще один важный вопрос, который волнует людей разных профессий и всех возрастов, – цены. Вопрос их мониторинга рассматривается сенаторами во всех регионах. Ежемесячно члены Совета Республики отправляются на торговый дозор в разные уголки нашей страны. В первую очередь контролируются регулируемые цены на социально значимые товары. Проводится большая аналитическая работа, изучаются механизмы формирования оптовой и розничной стоимости товаров, логистические цепочки, деятельность дистрибьюторов, налоги, торговые издержки и рентабельность. В целом благодаря государственной социально ориентированной политике нашего государства и слаженной работе органов управления и парламентариев осуществляется достаточно эффективный контроль над ценами. Иными словами, цены удерживаются в рамках планируемой инфляции. При этом стоимость продуктов первой необходимости, которые входят в список социально значимых, значительно меньше подвержены колебаниям и сохраняют доступность для всех.

Конечно же, сегодня в мире, помимо темы продовольственной безопасности, особенно актуален вопрос наличия и доступа к лекарствам и медикаментам. Борьба за ресурсы уже началась, и в ней не потерпят поражение лишь те страны, которые давно взялись за отечественное производство препаратов и достигли в этом ощутимых результатов. «АКАДЕМФАРМ» – белорусское наукоемкое фармацевтическое предприятие в структуре Национальной академии наук Беларуси. Если еще 10 лет назад здесь выпускали всего шесть наименований препаратов, теперь – 40. С работой фармкомпании намедни ознакомилась и председатель Совета Республики. Спикер оценила производственные возможности и пообщалась командой «АКАДЕМФАРМ».

Наталья Кочанова:

Когда-то Президентом была поставлена задача – 50 % лекарственных препаратов в нашей стране должны быть собственного производства. Этот результат достигнут. Вместе с тем мы видим то санкционное давление, которое оказывается на нас. Видите, насколько правильными были те решения, о которых говорил Президент много лет назад? Когда он говорил об импортозамещении, что надо замещать импортные аналоги отечественными. Сегодня поставлена задача контролировать и мониторить цены. Выпускать свои фармпрепараты очень важно. Потому что они по цене всегда выигрышные. И, конечно, это безопасность наших граждан. И люди знают, что белорусское – это значит качество. Более того, я хочу заверить, что и те договоры, которые были заключены по поставкам лекарственных препаратов в страну, – ни один из них не разорван. То есть все лекарственные средства поставляются. Но вместе с тем есть аналоги, которые выпускают сегодня наши предприятия достаточно успешно. Никита Рачиловский:

Импортозамещение – стратегический тренд в экономике нашей страны, на котором глава государства настаивает уже давно. Ведь это своеобразная защита от внешних настроений, взять хотя бы санкции и независимость. Спикер верхней палаты парламента отметила, что сегодня одна из важнейших задач, составляющих национальную безопасность нашей страны, – это выпуск продукции, которая будет востребована на внутреннем рынке и на рынках тех стран, с которыми мы сотрудничаем, прежде всего это Россия.