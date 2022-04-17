«Национальное достояние страны». Лукашенко поздравил Ботанический сад с 90-летним юбилеем

Новости Беларуси. «Феерия юбилея» – мероприятием под таким названием свое 90-летие 17 апреля отмечает Центральный ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Феерия юбилея» – мероприятием под таким названием свое 90-летие 17 апреля отмечает Центральный ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальный природный объект входит в число крупнейших в Европе как по площади, так и по составу коллекций растений – их насчитывается более 15 тысяч. Усилиями нескольких поколений сотрудников сад стал одним из самых любимых мест отдыха у минчан. Сюда приходят целыми семьями и экскурсионными группами. В ботаническом можно насладиться природным разнообразием в том числе экзотических растений. Здесь есть экспозиционная оранжерея тропических видов, а также оранжерея цитрусовых, где представлено около ста сортов.
Коллектив и ветеранов Центрального ботанического сада с 90-летием со дня образования поздравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Центральный ботанический сад – это настоящий бренд, национальное достояние страны. Благодаря сохранению традиций, профессионализму и неустанному труду многих поколений сотрудников Ботанического сада, граждане круглый год любуются и восхищаются великолепными коллекциями разнообразных растений. Пусть и впредь на территории этого живописного зеленого оазиса столицы в будни и в праздники отдыхают не только жители, но и многочисленные гости Минска. А прекрасные фотографии цветущих тюльпанов, пионов, сирени и даже экзотической сакуры остаются визитной карточкой белорусской весны.