«Национальное достояние страны». Лукашенко поздравил Ботанический сад с 90-летним юбилеем

Уникальный природный объект входит в число крупнейших в Европе как по площади, так и по составу коллекций растений – их насчитывается более 15 тысяч. Усилиями нескольких поколений сотрудников сад стал одним из самых любимых мест отдыха у минчан. Сюда приходят целыми семьями и экскурсионными группами. В ботаническом можно насладиться природным разнообразием в том числе экзотических растений. Здесь есть экспозиционная оранжерея тропических видов, а также оранжерея цитрусовых, где представлено около ста сортов.

Коллектив и ветеранов Центрального ботанического сада с 90-летием со дня образования поздравил Президент.