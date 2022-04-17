Эксперт из Латвии: за позицию касаемо вопроса Украины можно уехать в места не столь отдалённые

На днях в Рижской тюрьме оказался и правозащитник Алвис Пилагс, выступающий за историческую справедливость. К счастью, нам все же удалось связаться с одним экспертом, его данные есть в нашей редакции, но имя, лицо и голос для его безопасности пришлось скрыть.

Я не буду говорить за всю Европу, но я думаю, что ситуация там не особо отличается от Латвии. В Латвии сейчас свобода слова, я думаю, осталась лишь в 100 статье Конституции этой страны. Если вы обратили внимание, ни один правозащитник, ни один политический деятель, в принципе, никто нигде не выражает и не публикует свою точку зрения или позицию по вопросу касаемо Украины. Я думаю, это о многом говорит. Как показывает практика, за подобные точки зрения из уст известных лиц, популярных, например, блогеров, можно сразу уехать в места не столь отдаленные. По отношению, как они говорят, к национальному меньшинству, к русскоязычным. Это было буквально с русскими школами, сейчас уже и садиков русских скоро практически не будет.

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