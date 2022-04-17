«Сорокчётверка» находилась в разобранном состоянии. На «Линии Сталина» показали продолжение «Битвы за Москву»

На этот раз у публики был особый интерес. В рамках военной реконструкции состоялись показательные заезды легендарных машин Т-44 и Т-50, восстановленных в мастерских историко-культурного комплекса.

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы попытались показать характер боев «Ржевско-Вяземской операции», где Красная армия умело действовала во взаимодействии с бронетехникой и окружила небольшую группировку врага, и часть немцев ушла. Потом у нас были заезды двух танков: Т-44, который за мной стоит, и Т-50, который участвовал в последнем заезде. «Сорокчетверка» находилась на полигоне в разукомплектованном состоянии, и мы ее восстановили, Т-50 делали с нуля. Ходовую использовали БМД-1, все остальное было сделано по чертежам.