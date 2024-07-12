Клишевич о «Славянском базаре»: сегодня очень не хватает миру таких мероприятий, которые объединяют

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Действительно «Славянский базар», можно сказать, что это сегодня символ белорусского государства, символ и внутренней нашей, внешней дружелюбной политики. Это мероприятие, которое объединяет народы, причем он уже давно вышел за пределы славянского мира. Там представители Латинской Америки и Африканского нашего континента. Сегодня очень не хватает миру таких мероприятий, которые сплочают, которые показывают, к чему нужно двигаться, как нужно общаться, дружить, веселиться вместе во имя счастливого будущего наших детей и внуков. И, кстати говоря, «Славянский базар в Витебске» – это то событие, которое сохранилось благодаря политике нашего Президента.

Григорий Азаренок, СТВ:

Хотели закрыть!

Сергей Клишевич:

Как бы тяжело ни было нашей стране, в том числе экономически, Президент всегда поддерживал такие инициативы. Сегодня это наш символ, символ Беларуси. Беларусь узнают по этому мероприятию, по этому фестивалю. Это действительно праздник.

Григорий Азаренок:

Спрашивают: с детьми до школьного возраста будет нормально посетить фестиваль? Конечно, конечно. Туда и надо идти с детишками. Там столько мероприятий, столько всякого интерактива.

Сергей Клишевич:

И даже там наши братья украинцы тоже представлены. Сегодня как никогда в самые сложные времена.

Григорий Азаренок:

Вчера пел Кубанский казачий хор, великий патриотический Кубанский казачий хор, вместе с Таисией Повалий, по-моему, пели и на украинском в том числе.

Сергей Клишевич:

Украинский – тоже наш родной язык, и мы никогда, значит, фестиваль никогда не будет рассадником раздора, каких-то политических распрей.

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