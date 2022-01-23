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«Перед прививкой обязательно звоним родителям». Как вакцинируют от коронавируса школьников?

23 января 2022 17:14
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Новости Беларуси. Препаратом китайского производства уже третью неделю прививают юных белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Перед прививкой обязательно звоним родителям». Как вакцинируют от коронавируса школьников?-1

Первую дозу вакцины получили более двадцати с половиной тысяч подростков от 12 до 17 лет. Из них более 370 прошли полный курс вакцинации. Прививают сразу в образовательных учреждениях в медпунктах. Здесь все, как у взрослых – осмотр врача и сам укол. Единственное, что для вакцинации детей нужно согласие родителей либо законных представителей.  

«Перед прививкой обязательно звоним родителям». Как вакцинируют от коронавируса школьников?-4

Ольга Таркина, врач-педиатр Витебского областного детского клинического центра:  
Переносится она хорошо. Потому что, как я ранее говорила, мы всех деток отслеживаем, которым сделали прививки, на следующий день. Все ли они посетили школу – все посещают. Приходят, нормально. До того разговариваем с родителями. Перед прививкой обязательно звоним родителям, спрашиваем еще раз устное согласие, потому как перед этим получено письменное согласие. Хочу сказать, что количество желающих, родителей в первую очередь, потому что все зависит от них, увеличивается.  

«Перед прививкой обязательно звоним родителям». Как вакцинируют от коронавируса школьников?-7

Валерия Миронова, ученица средней школы № 40 Витебска:  
Мама сказала, что нужно делать, потому что она сама медик. Она делала прививки еще в прошлом году. Я считаю, что это хороший способ сохранить, уберечь себя от болезни. В данном случае от коронавируса.  

Чем коронавирус опасен для детей и подростков – читайте здесь.  

# Вакцинация # общество # Ольга Таркина # Валерия Миронова # Фотофакт

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