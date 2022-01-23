«Перед прививкой обязательно звоним родителям». Как вакцинируют от коронавируса школьников?

Новости Беларуси. Препаратом китайского производства уже третью неделю прививают юных белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первую дозу вакцины получили более двадцати с половиной тысяч подростков от 12 до 17 лет. Из них более 370 прошли полный курс вакцинации. Прививают сразу в образовательных учреждениях в медпунктах. Здесь все, как у взрослых – осмотр врача и сам укол. Единственное, что для вакцинации детей нужно согласие родителей либо законных представителей.

Ольга Таркина, врач-педиатр Витебского областного детского клинического центра:

Переносится она хорошо. Потому что, как я ранее говорила, мы всех деток отслеживаем, которым сделали прививки, на следующий день. Все ли они посетили школу – все посещают. Приходят, нормально. До того разговариваем с родителями. Перед прививкой обязательно звоним родителям, спрашиваем еще раз устное согласие, потому как перед этим получено письменное согласие. Хочу сказать, что количество желающих, родителей в первую очередь, потому что все зависит от них, увеличивается.