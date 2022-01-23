«Стимулировал возникновение сахарного диабета». Чем коронавирус опасен для детей и подростков

Новости Беларуси. Препаратом китайского производства уже третью неделю прививают юных белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Только в Витебской области ежедневно прививают до полутысячи детей и подростков. Укол здоровья и защиты можно получить и в детских поликлиниках. Как вакцинируют от коронавируса школьников – читайте здесь.

Мария Павленко, ученица средней школы № 47 Витебска:

Как ущипнули, что ли, за плечо. На самом деле, думаю, делать по желанию стоит. Не принудительно же все это. Мы же не в средневековье живем. Думаю, это полезно будет для организма, как минимум. Да, она сделала прямо в школе и спокойно сидела, ей было нормально. Не было такого, что все плохо, я падаю с парты. Все, помогите мне. Нет, мне было, все нормально.