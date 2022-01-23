«Стимулировал возникновение сахарного диабета». Чем коронавирус опасен для детей и подростков

Новости Беларуси. Препаратом китайского производства уже третью неделю прививают юных белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Препаратом китайского производства уже третью неделю прививают юных белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Только в Витебской области ежедневно прививают до полутысячи детей и подростков. Укол здоровья и защиты можно получить и в детских поликлиниках.
Как вакцинируют от коронавируса школьников – читайте здесь.
Мария Павленко, ученица средней школы № 47 Витебска:
Как ущипнули, что ли, за плечо. На самом деле, думаю, делать по желанию стоит. Не принудительно же все это. Мы же не в средневековье живем. Думаю, это полезно будет для организма, как минимум. Да, она сделала прямо в школе и спокойно сидела, ей было нормально. Не было такого, что все плохо, я падаю с парты. Все, помогите мне. Нет, мне было, все нормально.
Ирина Грибовская, заведующая кабинетом по иммунизации Витебского областного детского клинического центра:
Коронавирус может являться стимулятором для возникновения различных осложнений в организме, помимо того, что ребенок перенесет вроде бы на первый взгляд банальную респираторную инфекцию. Но у нас уже бывали случаи, когда коронавирус стимулировал возникновение сахарного диабета и каких-либо других тяжелых заболеваний. В первую очередь мы прививаем детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеванием крови. Учитывая, еще раз повторюсь, что вакцина инактивированная, мы совершенно спокойны в протекании поствакцинального периода.
Всего же полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 50 % белорусов.