Алексей Голиков: «Государство открыто и ждёт конструктивных предложений и инициатив своих граждан»

Новости Беларуси. Авторский взгляд на последние события в нашей стране. Как рождается резонанс и почему такая разная реакция на международную и белорусскую повестку? Свое мнение в программе Новости «24 часа» на СТВ высказал блогер Алексей Голиков.

Алексей Голиков, блогер:

Информационное пространство Беларуси каждый день захлестывают резонансные события.

12-летний Роман из горящего дома выносит своего малолетнего брата. В Казани молодой человек расстреливает школьников. Гибель летчиков в Барановичах. Закрывают TUT.BY. Силовики наносят «визит вежливости» в студию программы «Белсата» «Кожны з нас». Именно там находят много интересных вещей, указывающих на производство контента по заказу с нужным фокусом.

Камуфляжная форма с шевроном, нашивка «Шторм». Камуфляжная форма без опознавательных знаков, но с вышитой кокардой на головном уборе. Форма сотрудника милиции, бушлат с погонами.

Алексей Голиков:

Вчера задерживают одного из основателей экстремистского Telegram-канала Романа Протасевича. Каждое событие имеет две составляющих природы: реальную и сформированное общественное представление о нем. По разным причинам представление о событии у людей складывается разное, порою даже противоположное. Виною тому работа средств массовой информации, точнее, цели и задачи, которые преследуют производители контента.

– Так откуда вам известно, что информация TUT.BY фильтруется государственными цензорами?

– А яна навогул фільтруецца ўсімі цэнзарамі.

– Откуда вы это знаете?

– Я проста ўпэўнена ў гэтым, таму што...

– То есть вы не знаете, а это ваше личное убеждение?

– Я параўноўвала тое, што дае дзяржава ў блоку навасным – тое ідзе і ў TUT.BY.

Алексей Голиков:

Разные преставления о природе событий могут являться триггером конфликтов между людьми, сообществами, государствами и даже союзами государств. Алексей Голиков:

Поясню на примере. Государство на законных основаниях закрывает TUT.BY. Часть людей сей факт воспринимает как наступление на свободу слова, часть расценивает как мероприятие по защите государственных интересов. Почему так кардинально разделяются мнения? Алексей Голиков:

Ответ на поверхности: одни смотрят государственное телевидение, а там подробно объясняют причины и следствия. Другие смотрят исключительно альтернативные ресурсы, у которых просто нет доступа к исходной верифицированной информации.

– Вы доверяете только порталу TUT.BY, зная, что его информация фильтруется государственными цензорами?

– Так.

– Откуда вы это знаете?

– Да потому что я вижу, что то, что говорят, например… я сейчас вообще не смотрю. Зусім не гляджу дзяржаўнае тэлэбачанне, таму што я сутыкнулася з некаторымі фактамі, каторыя таксама мяне вельмі абурылі. Алексей Голиков:

Кого смотреть и кому верить – личное право каждого, но это относится исключительно к людям, не посвященным в ход государственных и геополитических событий. Все, кто напрямую участвуют в государственном управлении, должны изучать информацию из разных источников, из разных СМИ.

Алексей Голиков:

Еще есть категория людей, которые в государстве по долгу службы являются авторами этих самых событий. Как правило, это представители высших эшелонов власти и сама верховная власть. Они ближе всего находятся к факту и владеют информацией о полной природе события. Например, закрытие TUT.BY или задержание Романа Протасевича. Алексей Голиков:

На первый взгляд, движение информации от места события к обществу понятно. Очевидна и пропорция достоверности: чем ближе к событию во времени и пространстве, тем верифицированнее информация. Но все же остается ключевой вопрос: почему у государственных и альтернативных СМИ кардинально противоположная интерпретация, если хотите, оценка? Ответ очевиден: разность набора ценностей и целей. Попробую немного разъяснить. Алексей Голиков:

Видится мне, государственные СМИ являются проводниками политики государства, а государство в свою очередь – нации. Альтернативные СМИ тоже являются проводниками политики, но, как показывает практика, других государств. В более меньших масштабах проводниками интересов сообществ в одном государстве.

Алексей Голиков:

Неоспоримо – государство есть союз народа, связанного законом в одно юридическое целое, управляемое верховной властью для общего блага. В таком случае логично понимать добросовестность и благие намерения в работе государственных СМИ. Однако не все так однозначно. Алексей Голиков:

Власть в государстве осуществляется людьми, которые по морально-деловым и нравственным качествам не всегда добросовестно служат государству. Одним из инструментов по установлению баланса добросовестности должны являться альтернативные СМИ. Суть их существования заключается в предоставлении публичной трибуны для критики и альтернативных мнений. И, на первый взгляд, описанное устройство гармонично, но нюансы присутствуют и здесь.

Алексей Голиков:

Никто не возражал против «Доски позора» на TUT.BY, где показывались строительные ляпы. И это правильно. Нюанс состоит в том, что ресурсы TUT.BY и «Белсат» стали не только фабриками по производству фейков, но умышленно искажали информацию. И, хуже всего, призывали граждан к незаконным действиям. Алексей Голиков:

Немного детализируем. TUT.BY и «Белсат» имеют штат подготовленных людей по созданию видео, аудио и текстовых материалов. Относительно достоверная информация размещалась на официальных ресурсах. Информация сомнительного характера распространялась через ресурсы, которые не являлись СМИ. Во-первых, с точки зрения бреши в законе это безопасно. Во-вторых, не особо пачкается лицо.

Алексей Голиков:

Ресурсов по распространению сомнительной информации достаточно много: от городских пабликов по интересам до Telegram-каналов. После закрытия TUT.BY интенсивность и количество материалов на этих ресурсах снизились. Стали появляться материалы о локальных событиях и со ссылкой на Белорусское телеграфное агентство. Государство эффективно реализует информационную безопасность – и по-другому никак. Алексей Голиков:

Об ущемлении свободы слова и мнений не может быть и речи.

– Ну, вы же писали… Поэтому, собственно, я и приехал, что писали вы, фактически, мне.

– Да.

– Ну, давайте тогда по-вашему.

– Ведаеце, што, я, напрыклад... Вы мову беларускую разумееце?

– Я разумею.

– Справа ў тым, што я пісала, ведаеце, што я чалавек вельмі абураны тым, што, у якой танальнасці можна напісаць пра жанчыну... Я проста мала чытала вашыя опусы.

– Ну, вы абураны не только этим. Тут вы еще абураны условиями содержания людей.

– Канешне. Я ня тое, што абурана, я нічога ня ведаю, я проста хачу ведаць, ці гэта адпавядае таму, што тварыцца. Ці гэта так, ці гэта людзі выдумляюць?

– Зачем же вы тогда обращаетесь?

– Я прашу, каб вы гэта раследавалі.

– В Красный Крест, например. Он что может сделать?

– Да, каб яны раследавалі.

– Они не являются следственными…

– Яны мне адказалі дарэчы.