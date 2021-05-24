Александр Лукашенко обратится с заявлением по инциденту в Национальном аэропорту Минск

Новости Беларуси. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси. Об этом сообщили в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

24 мая в Минске состоялся брифинг, где озвучили последние подробности по инциденту в Национальном аэропорту Минск. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.