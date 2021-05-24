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Александр Лукашенко обратится с заявлением по инциденту в Национальном аэропорту Минск

24 мая 2021 19:25
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Новости Беларуси. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси. Об этом сообщили в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

24 мая в Минске состоялся брифинг, где озвучили последние подробности по инциденту в Национальном аэропорту Минск. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обратится с заявлением по инциденту в Национальном аэропорту Минск-1

В частности, стало известно, что сообщение о минировании Ryanair поступило на электронную почту аэропорта. По словам главы Департамента, давления на экипаж со стороны белорусских диспетчеров не было. Наши специалисты действовали в соответствии с международными обязательствами. И, как сообщил канал «Пул Первого», 25 мая Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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