Александр Лукашенко обратится с заявлением по инциденту в Национальном аэропорту Минск

Новости Беларуси. Комиссия по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair создана в Беларуси. Об этом сообщили в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.
24 мая в Минске состоялся брифинг, где озвучили последние подробности по инциденту в Национальном аэропорту Минск. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, стало известно, что сообщение о минировании Ryanair поступило на электронную почту аэропорта. По словам главы Департамента, давления на экипаж со стороны белорусских диспетчеров не было. Наши специалисты действовали в соответствии с международными обязательствами. И, как сообщил канал «Пул Первого», 25 мая Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего.
Читайте также:
Когда сообщили о минировании. О чем говорил экипаж Boeing с диспетчерами Национального аэропорта Минск?
Николай Щекин: спецслужбы и все подручные Протасевича просто сдали и сделали из него сакральную жертву
МИД о посадке самолёта Ryanair: «Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация»