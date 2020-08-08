Александр Лукашенко рассчитывает, что урожайность в этом году составит 10,5 млн т зерна

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что урожайность в этом году составит 10,5 млн т с учетом кукурузы. Об этом глава государства заявил 8 августа, посещая с рабочей поездкой Минский район, сообщает БЕЛТА.

Как доложил Президенту министр сельского хозяйства Иван Крупко, на сегодня уже убрано примерно 61% площадей. Средняя урожайность составляет 38,2 ц/га. По его словам, урожайность зерновых колосовых ожидается на уровне 8,2-8,3 млн т, рапса – 800 тыс. т.

Глава государства добавил, что необходимо еще убрать 1,5 млн т кукурузы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы выйдем на 10,5 млн т, этого на данном этапе достаточно для страны, для того, чтобы накормить скот и отчасти обеспечить БНБК. Уровень этого года надо достичь – и на будущее достаточно. Но ниже нельзя опускаться при любых погодных условиях.

Также Президент считает, что надо буквально на несколько процентов поднять урожайность рапса.

«Рапс – это деньги. Нужна пропаганда рапсового масла. Рапс – это лекарство, особенно у нас. Мы продаем по всему миру, а сами сидим на подсолнечном масле. Надо покупать свое, если мы хотим быть здоровыми», – сказал он.

По словам Александра Лукашенко, уборка зерновых колосовых должна закончиться в течение трех дней. При этом глава государства отметил, что техники в хозяйствах хватает. Он подчеркнул, что она нуждается в бережной эксплуатации, тогда и прослужит дольше.

«Не может комбайн эксплуатироваться менее 11-12 лет. Естественно, хорошие хозяева сохранят его и на 15 лет, как это за пределами нашей страны», – заявил Президент.