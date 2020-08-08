Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У тебя нормальная ситуация? Ну, в деревне люди работают, им что выборы, что не выборы. Это у нас там, в Минске, некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян. Ну, такая наша судьба.