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Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»

08 августа 2020 11:32
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Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»-1

В 2020 году уборочная совпала с главной политической кампанией года. Но убрать сегодня хлеб – первостепенная задача.

Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У тебя нормальная ситуация? Ну, в деревне люди работают, им что выборы, что не выборы. Это у нас там, в Минске, некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян. Ну, такая наша судьба. 

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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