Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»

Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 августа Президент ознакомился с ходом уборочной кампании в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году уборочная совпала с главной политической кампанией года. Но убрать сегодня хлеб – первостепенная задача.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У тебя нормальная ситуация? Ну, в деревне люди работают, им что выборы, что не выборы. Это у нас там, в Минске, некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили. Это, конечно, не для крестьян. Ну, такая наша судьба.