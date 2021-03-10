СК Беларуси о блогере Мотолько: «Он будет объявлен в межгосударственный розыск»

С июля 2020 года Мотолько посредством созданного им Telegram-канала совершал действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, наносил вред национальной безопасности Беларуси.

Новости Беларуси. Разжигание социальной вражды, организация и подготовка массовых беспорядков, создание экстремистского формирования. Следователи получили доказательства о причастности известного блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возбуждено уголовное дело.

Владислав Любаскин, начальник следственного управления УСК по городу Минску:

В ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск.