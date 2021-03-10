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СК Беларуси о блогере Мотолько: «Он будет объявлен в межгосударственный розыск»

10 марта 2021 11:36
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Новости Беларуси. Разжигание социальной вражды, организация и подготовка массовых беспорядков, создание экстремистского формирования. Следователи получили доказательства о причастности известного блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возбуждено уголовное дело.

С июля 2020 года Мотолько посредством созданного им Telegram-канала совершал действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, наносил вред национальной безопасности Беларуси.  

СК Беларуси о блогере Мотолько: «Он будет объявлен в межгосударственный розыск»-1

Владислав Любаскин, начальник следственного управления УСК по городу Минску:  
В ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям, после чего он будет объявлен в межгосударственный розыск.  

СК Беларуси о блогере Мотолько: «Он будет объявлен в межгосударственный розыск»-4

Следствием также проводится работа по признанию созданного Мотолько интернет-ресурса экстремистским.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Антон Мотолько # Владислав Любаскин # Фотофакт

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