Три многоэтажки на 258 квартир начали строить в Смолевичах. На жильё претендуют очередники

Новости Беларуси. Новую строительную площадку начали осваивать в Смолевичах. В городе-спутнике возводят три дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Высотные дома в квартале № 2 рассчитаны на 258 квартир. Уже подано около 1500 заявок, чтобы стать их собственниками. Всего здесь планируется построить 19 домов на 2200 квартир, а также два детских сада и среднюю школу.