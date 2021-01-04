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Три многоэтажки на 258 квартир начали строить в Смолевичах. На жильё претендуют очередники

04 января 2021 15:15
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Новости Беларуси. Новую строительную площадку начали осваивать в Смолевичах. В городе-спутнике возводят три дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три многоэтажки на 258 квартир начали строить в Смолевичах. На жильё претендуют очередники-1

Высотные дома в квартале № 2 рассчитаны на 258 квартир. Уже подано около 1500 заявок, чтобы стать их собственниками. Всего здесь планируется построить 19 домов на 2200 квартир, а также два детских сада и среднюю школу.

Три многоэтажки на 258 квартир начали строить в Смолевичах. На жильё претендуют очередники-4

На новые квартиры претендуют очередники, которые нуждаются в улучшении жилищных условий по спискам районных Администраций Минска. В 2020 году почти 200 семей отметили новоселье в городе-спутнике.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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