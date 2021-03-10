Головченко поручил обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Итоги выездного совещания в Смолевичах

Новости Беларуси. О развитии городов-спутников Минска 10 марта говорили в Смолевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло выездное совещание с участием премьер-министра Беларуси.

Смолевичи сейчас активно застраиваются. Город-спутник предполагает возведение двух кварталов, в общей сложности здесь будет построено 34 многоэтажных дома. Первые жильцы уже освоились в новых квадратных метрах. В 2020 году в рамках проекта здесь открыли детский сад, к сентябрю 2021-го обещают сдать школу.