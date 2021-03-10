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Головченко поручил обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Итоги выездного совещания в Смолевичах

10 марта 2021 10:39
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Новости Беларуси. О развитии городов-спутников Минска 10 марта говорили в Смолевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло выездное совещание с участием премьер-министра Беларуси.  

Головченко поручил обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Итоги выездного совещания в Смолевичах-1

Смолевичи сейчас активно застраиваются. Город-спутник предполагает возведение двух кварталов, в общей сложности здесь будет построено 34 многоэтажных дома. Первые жильцы уже освоились в новых квадратных метрах.  

В 2020 году в рамках проекта здесь открыли детский сад, к сентябрю 2021-го обещают сдать школу.  

Головченко поручил обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Итоги выездного совещания в Смолевичах-4

К 2035 году население Смолевичей, как ожидается, вырастет до 50 тысяч человек. Однако темпы строительства – констатировал глава правительства – пока недостаточны. Роман Головченко поручил обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. В фокусе внимания остается и транспортное сообщение.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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