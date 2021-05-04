«Приезжает по необходимости». Побывали на дежурстве мобильной бригады и узнали, как сделать прививку не выходя из дома
Новости Беларуси. В Минской области наращивают темпы вакцинации от коронавируса. Только в Логойском районе прививку уже получили около 700 человек. Процедура становится доступной и далеко за пределами райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Начали работу мобильные бригады медиков. Специалисты выезжают в сельские населенные пункты, чтобы у маломобильных жителей также была возможность защититься от вируса. Всего в районе работают 4 таких бригады.
На выезд отправилась и Анастасия Кончиц.
Вот она – вакцина от коронавируса. Готова отправиться к адресатам. Работают медики быстро. В течение 5 минут препарат нужно из морозилки переложить в термосумку. Это правило, от этого зависит качество. За температурой следят строго. И только после тщательной упаковки бригада выезжает на место.
Анна Рудь, заместитель главного врача Логойской центральной районной больницы:
У нас работают четыре выездные бригады в районе. Выезжают они во все амбулатории, для того чтобы сельские жители имели возможность провакцинироваться. Бригада приезжает по необходимости, то есть мы ведем список предварительный пациентов, которые хотят привиться. Естественно первая вакцинация выполняется в любое удобное для человека время. Второй компонент мы прививаем людям через 21 день.
Юлия Николаевна Комоцкая в медицине уже 10 лет. Ответственна именно за вакцинацию. Поэтому участие в работе выездной бригады для нее – привычное дело. Процедура не занимает много времени. Обязательно первичный осмотр у врача. И только после человек идет вакцинироваться.
Юлия Комоцкая, медицинская сестра Логойской центральной районной больницы:
Непосредственно перед вакцинацией мы настаиваем вакцину из нашей термосумки. Перед пациентом она размораживается, и мы прививаем.
Подробности в видеоматериале.