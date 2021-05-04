«Приезжает по необходимости». Побывали на дежурстве мобильной бригады и узнали, как сделать прививку не выходя из дома

Новости Беларуси. В Минской области наращивают темпы вакцинации от коронавируса. Только в Логойском районе прививку уже получили около 700 человек. Процедура становится доступной и далеко за пределами райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Начали работу мобильные бригады медиков. Специалисты выезжают в сельские населенные пункты, чтобы у маломобильных жителей также была возможность защититься от вируса. Всего в районе работают 4 таких бригады.