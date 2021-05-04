«Наш долг – окружить их заботой, вниманием». Парад в преддверии 9 Мая устроили для ветеранов прямо возле дома

Новости Беларуси. В Гродно в необычном формате поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Парад «Солдат Победы» прошел прямо под окнами жилого микрорайона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный оркестр исполнил легендарные мелодии во дворе дома Валентины Барановой и Семена Подофедова. Воевали они на разных фронтах. Валентину Петровну война застала утром после выпускного бала. Она прошла ее связисткой, участвовала в наступательной операции на Берлин. Семен Феофанович был командиром в мотострелковых войсках. Его фронтовые дороги – весь Северный Кавказ, Украина и Польша.

Сегодня они соседи по подъезду и друзья. Семену Подофедову в 2021-м исполнилось 102 года, Валентине Барановой – 97. Несмотря на почетный возраст, она, как всегда, на каблуках. Ветераны, как и почти 76 лет назад, победную весну встречают с горящими глазами.

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:

Вы с нами вместе восстанавливали все разрушенное, а потом, когда у нас уже сил не стало, вы знамя подняли вверх и такое сделали под руководством Александра Григорьевича Лукашенко. Наша Беларусь буквально расцвела, оставшись после развала Советского Союза как корабль, брошенный в океане. Он, я всегда говорю, взял руль в свои руки, повел этот корабль. И вот мы плывем уже, и такая красота у нас.

Семен Подофедов, ветеран Великой Отечественной войны:

Победа оказала всемирное историческое значение на развитие мира. Не будь победы – человечеству грозило порабощение германским фашизмом.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Наш долг – окружить их заботой, вниманием, не забывать им говорить о том, насколько важен их подвиг. А главное – передать следующим поколениям, что такое война, какую страшную цену заплатил наш народ за Победу, и сделать все, чтобы она больше никогда не повторилась.