Роман Головченко на «Вытоках» в Глубоком: «Регионы – главная кузница нашего спорта высших достижений»
Новости Беларуси. Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» проходит в Глубоком. Еще до официального старта праздника представители Национального олимпийского комитета познакомились со спортивной инфраструктурой райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетили ряд объектов детско-юношеской спортивной школы. Ярким событием стал олимпийский забег, участие в котором приняли полтысячи любителей здорового образа жизни. Сейчас самые смелые и активные проходят олимпийские квесты в различных видах спорта. Всего работает 30 локаций. Подарком региону к празднику стал сертификат на 100 тысяч рублей. Его вручил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Средства пойдут на развитие спортивной инфраструктуры.
Фото: сайт МАРТ Республики Беларусь
Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь:
Регионы – это главная кузница нашего спорта высших достижений. Если посмотреть на статистику наших чемпионов Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, большинство из них – это выходцы из белорусской глубинки. В частности витебская земля дала нам несколько олимпийских чемпионов.
Спортивно-культурный праздник объединил тысячи людей. Работают торговые и развлекательные площадки. Прошел и финал областного этапа нового интеллектуально-образовательного проекта «Вытокі. Quiz»
Мы проходили борьбу, плавание, тренажеры всякие, футбол.
Для Беларуси, каждого небольшого города, это маленький праздник. Круто, весело, много детей. Я надеюсь, что это будет продолжаться и с каждым годом все больше и больше развиваться.
«Вытокі» в Глубоком. Представители НОК оценили спортивные объекты города.
Завершится праздник гала-концертом, красочным фейерверком и дискотекой. Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» продолжит и дальше путешествовать по стране. В августе гостей будут принимать Костюковичи и Борисов.