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Роман Головченко на «Вытоках» в Глубоком: «Регионы – главная кузница нашего спорта высших достижений»

24 июня 2023 14:24
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Новости Беларуси. Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» проходит в Глубоком. Еще до официального старта праздника представители Национального олимпийского комитета познакомились со спортивной инфраструктурой райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко на «Вытоках» в Глубоком: «Регионы – главная кузница нашего спорта высших достижений»-1

Посетили ряд объектов детско-юношеской спортивной школы. Ярким событием стал олимпийский забег, участие в котором приняли полтысячи любителей здорового образа жизни. Сейчас самые смелые и активные проходят олимпийские квесты в различных видах спорта. Всего работает 30 локаций. Подарком региону к празднику стал сертификат на 100 тысяч рублей. Его вручил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Средства пойдут на развитие спортивной инфраструктуры.

Роман Головченко на «Вытоках» в Глубоком: «Регионы – главная кузница нашего спорта высших достижений»-4

 Фото: сайт МАРТ Республики Беларусь

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь:
Регионы – это главная кузница нашего спорта высших достижений. Если посмотреть на статистику наших чемпионов Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, большинство из них – это выходцы из белорусской глубинки. В частности витебская земля дала нам несколько олимпийских чемпионов.

Спортивно-культурный праздник объединил тысячи людей. Работают торговые и развлекательные площадки. Прошел и финал областного этапа нового интеллектуально-образовательного проекта «Вытокі. Quiz»

Роман Головченко на «Вытоках» в Глубоком: «Регионы – главная кузница нашего спорта высших достижений»-7

Мы проходили борьбу, плавание, тренажеры всякие, футбол.

Роман Головченко на «Вытоках» в Глубоком: «Регионы – главная кузница нашего спорта высших достижений»-10

Для Беларуси, каждого небольшого города, это маленький праздник. Круто, весело, много детей. Я надеюсь, что это будет продолжаться и с каждым годом все больше и больше развиваться.

«Вытокі» в Глубоком. Представители НОК оценили спортивные объекты города.

Роман Головченко на «Вытоках» в Глубоком: «Регионы – главная кузница нашего спорта высших достижений»-13

Завершится праздник гала-концертом, красочным фейерверком и дискотекой. Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» продолжит и дальше путешествовать по стране. В августе гостей будут принимать Костюковичи и Борисов.

# Спортивные соревнования # общество # Роман Головченко # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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