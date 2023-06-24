Роман Головченко на «Вытоках» в Глубоком: «Регионы – главная кузница нашего спорта высших достижений»

Новости Беларуси. Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» проходит в Глубоком. Еще до официального старта праздника представители Национального олимпийского комитета познакомились со спортивной инфраструктурой райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетили ряд объектов детско-юношеской спортивной школы. Ярким событием стал олимпийский забег, участие в котором приняли полтысячи любителей здорового образа жизни. Сейчас самые смелые и активные проходят олимпийские квесты в различных видах спорта. Всего работает 30 локаций. Подарком региону к празднику стал сертификат на 100 тысяч рублей. Его вручил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Средства пойдут на развитие спортивной инфраструктуры.

Фото: сайт МАРТ Республики Беларусь

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь:

Регионы – это главная кузница нашего спорта высших достижений. Если посмотреть на статистику наших чемпионов Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, большинство из них – это выходцы из белорусской глубинки. В частности витебская земля дала нам несколько олимпийских чемпионов. Спортивно-культурный праздник объединил тысячи людей. Работают торговые и развлекательные площадки. Прошел и финал областного этапа нового интеллектуально-образовательного проекта «Вытокі. Quiz»

Мы проходили борьбу, плавание, тренажеры всякие, футбол.

Для Беларуси, каждого небольшого города, это маленький праздник. Круто, весело, много детей. Я надеюсь, что это будет продолжаться и с каждым годом все больше и больше развиваться. «Вытокі» в Глубоком. Представители НОК оценили спортивные объекты города.