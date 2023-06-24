«Женщина выходит на работу, находясь в декретном отпуске». Сохраняются ли выплаты на ребёнка?

Большинство из нас убеждены, что дети – это счастье. Однако есть те, кто считает, что родительство – это личный выбор каждого. Аргументируя это тем, что мы слишком молоды и нужно пожить для себя. О том, почему современная молодежь не спешит за детьми и может ли ребенок стать помехой для самореализации, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Денисевич, заведующая отделением планирования семьи ГУ РНПЦ «Мать и дитя»:

Нет, у меня он уже не стоял в моем столь юном возрасте. Я еще хочу, кстати, сказать из собственного опыта, что если женщина выходит на работу, находясь в декретном отпуске, то, естественно, на усмотрение работодателя, в зависимости от организации, в которой женщина работает, на 50 % пособие тоже сохраняется. Что, в принципе, как говориться, деньги лишними не бывают.

Алеся Лакина:

Если выходить на работу до 0,5 ставок, то сохраняется 100 %.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы были в декретном?

Татьяна Денисевич:

Полтора года, в год и пять я вышла на работу. Что касается организации нашей, если многодетная мама есть у нас, то ей предоставляется в неделю плюс один выходной день. То есть это тоже бонус. Поэтому, в принципе, наше государство очень не то что социально ориентированно, а в рамках своих возможностей, возможностей этих денежных выплат, то, естественно, наши женщины очень защищены.