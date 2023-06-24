«Вытокі» в Глубоком – представители НОК оценили спортивные объекты города

Новости Беларуси. Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» торжественно открывается в Глубоком. На протяжении дня в городе запланирована большая программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще до официального старта праздника представители Национального олимпийского комитета познакомились со спортивной инфраструктурой райцентра. Посетили ряд объектов детско-юношеской спортивной школы. В учреждении сегодня занимаются более 250 человек по четырем направлениям: футбол, волейбол, легкая атлетика и греко-римская борьба. Большинство учащихся приезжают на занятия из района. Спортивной школе есть чем гордиться – юные спортсмены не раз поднимались на пьедесталы соревнований различного уровня.

Михаил Летохицкий, тренер Глубокской районной детско-юношеской спортивной школы:

Последний результат у нас хороший, попадали школы двумя возрастами на республику, есть в училищах олимпийского резерва у нас пять воспитанников на данный момент. Двое из них в национальной сборной (в резервном составе). Там девчонки, им по 15-16 лет, хорошие результаты показывают.

Маргарита Мороз, учащаяся Глубокской районной детско-юношеской спортивной школы:

Недавно область в эстафете выиграли мы с девчонками, первое место, полтора с препятствиями – второе место, 400 – результат хороший и достаточно много в этом году медалей.