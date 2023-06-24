Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, СТВ:
Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности для будущего человечества?
Игорь Озерский, юрист, писатель-фантаст, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей:
Человеку вынужденно придется доразвивать себя до скорости мышления искусственного интеллекта, чтобы в итоге не произошло какого-то мирового коллапса.
Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Товарищи дорогие, которые нас смотрят, через 15-20 лет для устройства на работу вам надо будет предоставлять самые откровенные свои фотографии, вскрывать свои социальные сети в отделе кадров, чтобы просто показать, с какими рисками может столкнуться ваш наниматель.
Игорь Озерский:
Я считаю, что даже хорошо, что заменят компьютером ряд сотрудников. Это для компании дешевле и более эффективно.
Глеб Лавров:
Никакой совсем низкооплачиваемый труд не заменяется искусственным интеллектом. Уже сейчас мы видим, что уходит средний класс.
Надежда Сасс:
Как вы относитесь к экспериментам по внедрению в организм человека всевозможных процессоров?
Игорь Озерский:
Если эти чипы станут в массовое производство, я не исключаю, что соглашусь вставить, мне интересно как минимум.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 25 июня, в 21:00.