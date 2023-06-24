Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ: Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности для будущего человечества?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Игорь Озерский, юрист, писатель-фантаст, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей: Человеку вынужденно придется доразвивать себя до скорости мышления искусственного интеллекта, чтобы в итоге не произошло какого-то мирового коллапса.

Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»: Товарищи дорогие, которые нас смотрят, через 15-20 лет для устройства на работу вам надо будет предоставлять самые откровенные свои фотографии, вскрывать свои социальные сети в отделе кадров, чтобы просто показать, с какими рисками может столкнуться ваш наниматель.

Игорь Озерский: Я считаю, что даже хорошо, что заменят компьютером ряд сотрудников. Это для компании дешевле и более эффективно.

Глеб Лавров: Никакой совсем низкооплачиваемый труд не заменяется искусственным интеллектом. Уже сейчас мы видим, что уходит средний класс.

Надежда Сасс:

Как вы относитесь к экспериментам по внедрению в организм человека всевозможных процессоров?

Игорь Озерский:

Если эти чипы станут в массовое производство, я не исключаю, что соглашусь вставить, мне интересно как минимум.

Надежда Сасс:

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 25 июня, в 21:00.