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Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»

24 июня 2023 13:53
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, СТВ:
Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности для будущего человечества?

Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-1

Игорь Озерский, юрист, писатель-фантаст, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей:
Человеку вынужденно придется доразвивать себя до скорости мышления искусственного интеллекта, чтобы в итоге не произошло какого-то мирового коллапса.

Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-4

Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Товарищи дорогие, которые нас смотрят, через 15-20 лет для устройства на работу вам надо будет предоставлять самые откровенные свои фотографии, вскрывать свои социальные сети в отделе кадров, чтобы просто показать, с какими рисками может столкнуться ваш наниматель.

Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-7

Игорь Озерский:
Я считаю, что даже хорошо, что заменят компьютером ряд сотрудников. Это для компании дешевле и более эффективно.

Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-10

Глеб Лавров:
Никакой совсем низкооплачиваемый труд не заменяется искусственным интеллектом. Уже сейчас мы видим, что уходит средний класс.

Искусственный интеллект. Угроза или новые возможности? Анонс ток-шоу «Сасс уполномочен заявить»-13

Надежда Сасс:
Как вы относитесь к экспериментам по внедрению в организм человека всевозможных процессоров?

Игорь Озерский:
Если эти чипы станут в массовое производство, я не исключаю, что соглашусь вставить, мне интересно как минимум.

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 25 июня, в 21:00.

# Искусственный интеллект # общество # Надежда Сасс # Фотофакт

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