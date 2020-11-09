Роман Головченко: «На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов»
Новости Беларуси. Подготовку к шестому Всебелорусскому народному собранию 9 ноября рассмотрели на заседании оргкомитета. В онлайн-формате на связи все регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники встречи обсудили детали предстоящего форума.
Как подчеркнул Роман Головченко, экономика – ключевой вопрос. Тем не менее повестку ВНС планируют разделить на два тематических блока: вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.
Традиционно это важнейшее политическое событие станет уточнением курса развития государства на ближайшие годы. Как всегда, народное вече объединит представителей всех ветвей власти, промышленности и бизнеса, науки, здравоохранения и культуры. И здесь важное требование к формату собрания – наличие разных точек зрения.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Проведение Всебелорусского народного собрания является особо значимой для нашей страны формой народовластия. Именно на этой площадке наиболее полно реализуется конституционное право граждан нашей страны участвовать в обсуждении государственной и общественной жизни. Это действительно важное событие, которое во многом определит стратегические направления социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку.
На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов. Но все они должны быть направлены на то, чтобы сделать Республику Беларусь сильнее.
Подготовку к этому важному форуму не так давно обсуждали и во Дворце Независимости. В конце октября Александр Лукашенко на совещание пригласил высшие должностные лица. Именно им предстоит отвечать за то, насколько эффективным станет важнейшее политическое событие страны.
Подготовиться к Всебелорусскому народному собранию необходимо очень основательно, это подчеркивает и Президент. Ведь на кону – пятилетка.
Да и делегатами народного форума должны стать самые разные люди – это особенно подчеркнул глава государства: от простого рабочего до чиновника. Только так можно выстроить диалог.
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Добавим, что сейчас оргкомитету нужно подготовить предложения по дате, порядку проведения собрания, числу его участников, а также повестке вопросов, которые планируется вынести на обсуждение.