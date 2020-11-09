Роман Головченко: «На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов»

Новости Беларуси. Подготовку к шестому Всебелорусскому народному собранию 9 ноября рассмотрели на заседании оргкомитета. В онлайн-формате на связи все регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники встречи обсудили детали предстоящего форума.

Как подчеркнул Роман Головченко, экономика – ключевой вопрос. Тем не менее повестку ВНС планируют разделить на два тематических блока: вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Традиционно это важнейшее политическое событие станет уточнением курса развития государства на ближайшие годы. Как всегда, народное вече объединит представителей всех ветвей власти, промышленности и бизнеса, науки, здравоохранения и культуры. И здесь важное требование к формату собрания – наличие разных точек зрения.