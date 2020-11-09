«Разработан новый генплан». Какие объекты сейчас строят в Смолевичах и как планируют развивать город-спутник?

Современные школы, детские сады, поликлиники. Так, в Смолевичах были сданы первые многоквартирные дома. Накануне были представлены возможности нового детского сада.

Новости Беларуси. По столичному стандарту. Продолжается активное развитие и строительство городов-спутников Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:

Открыли детский садик, строится школа на 720 мест, которая должна открыть свои двери для детей 1 сентября 2021 года. Планируется в старой части города реконструкция и строительство новой школы, потому что нужно развивать не только этот квартал, нужно развивать еще и весь город.

Разработан новый генплан, строится четырехполосная дорога Р53. В этом году вложенные средства республики и области превысили бюджет района. Эта тенденция будет продолжаться. Сегодня город Смолевичи, Смолевичский район развивается очень динамично и эффективно.