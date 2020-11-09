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«Разработан новый генплан». Какие объекты сейчас строят в Смолевичах и как планируют развивать город-спутник?

09 ноября 2020 14:33
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Новости Беларуси. По столичному стандарту. Продолжается активное развитие и строительство городов-спутников Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Современные школы, детские сады, поликлиники. Так, в Смолевичах были сданы первые многоквартирные дома. Накануне были представлены возможности нового детского сада.

«Разработан новый генплан». Какие объекты сейчас строят в Смолевичах и как планируют развивать город-спутник?-1

Здесь есть компьютерный класс, 3D-принтер, кинетические песочницы и интерактивный пол.

Экорынок, мост в Полоцке, детские сады. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?

«Разработан новый генплан». Какие объекты сейчас строят в Смолевичах и как планируют развивать город-спутник?-4

Активно идет строительство жилых домов. Планируется также реконструкция и модернизация центральной части города. Согласно генеральному плану, черта города будет значительно расширена.

«Разработан новый генплан». Какие объекты сейчас строят в Смолевичах и как планируют развивать город-спутник?-7

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:
Открыли детский садик, строится школа на 720 мест, которая должна открыть свои двери для детей 1 сентября 2021 года. Планируется в старой части города реконструкция и строительство новой школы, потому что нужно развивать не только этот квартал, нужно развивать еще и весь город.

Разработан новый генплан, строится четырехполосная дорога Р53. В этом году вложенные средства республики и области превысили бюджет района. Эта тенденция будет продолжаться. Сегодня город Смолевичи, Смолевичский район развивается очень динамично и эффективно.

«Разработан новый генплан». Какие объекты сейчас строят в Смолевичах и как планируют развивать город-спутник?-10

«Разработан новый генплан». Какие объекты сейчас строят в Смолевичах и как планируют развивать город-спутник?-12

Активное строительство городов-спутников позволит избежать перенаселенности Минска и одновременно сократит очередь из нуждающихся в улучшении жилищных условий.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Андрей Ратомский # Фотофакт

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