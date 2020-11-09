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«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно

09 ноября 2020 15:19
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Новости Беларуси. Медики говорят, что для того, чтобы поставить больного на ноги, недостаточно одного опыта. Еще нужно современное оборудование. Когда дело касается жизни и смерти, эти технологии бесценны, как и золотые руки врачей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-1

Виталий Валентинович уже почти 20 лет помогает белорусам вернуться к здоровой жизни. Сегодня его особенно беспокоит то, что все больше и больше пациентов в возрасте до 40 лет страдают заболеваниями сердца и сосудов. Объясняется это злоупотреблением вредными привычками, стрессами, неправильным питанием, нежеланием заниматься спортом. Отсюда их направляют в ангиографический кабинет: сначала для диагностики, а потом, возможно, и на операционный стол.

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-4

Виталий Богдан, рентгенэндоваскулярный хирург Молодечненской ЦРБ:
Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает. В это время мы проводим манипуляции, вводим контраст в разные части тела человека. Через три дня человек уже может двигаться.

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-7

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-9

Однако за такой медицинской помощью ехать в Минск больше не нужно. В Молодечненской больнице открыли свой ангиографический кабинет.

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-12

Оксана Семашко, корреспондент:
Обследование здесь будет проходить максимально безболезненно и достаточно быстро. Ощущения от процедуры будут – будто укусил комар. На все про все – до 30 минут.

«Во время процедуры видят критическое сужение сосуда». Ангиографический кабинет появился в Молодечно

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-15

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-17

Уникальное высокотехнологичное оборудование позволяет максимально точно выполнять операции. И, что немаловажно, скальпель не нужен.

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-20

Зиновий Гозман, первый заместитель начальника Главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Человек попадает сюда в остром состоянии. Ему проводится процедура. Во время процедуры видят критическое сужение сосуда и тут же, не выходя, вставляется стенд – это полая трубочка, которая расширяет сосуд, позволяет крови достигнуть сердца, напитать его и избежать развития инфаркта миокарда.

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-23

Первый подобный ангиограф в Минской области появился в Солигорске, затем – в Борисове. А это спасенные жизни. Планируется также закупить МРТ и КТ в Молодечно.

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-26

Юрий Горлов, председатель Молодечненского райисполкома:
У нас развивается именно западный округ, чтобы оказывать медицинскую помощь не только жителям Молодечненского района, но и Воложинского, Мядельского, Вилейского.

Заболевания именно сердечно-сосудистой системы на первом месте. И такое оборудование нам позволит снизить эти риски и спрофилактировать эти заболевания, а при необходимости оказать оперативную помощь человеку.

«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно-29

Вывести медицину на новый уровень в Минской области планируется поэтапно. В частности, это касается межрегиональных центров специализированной помощи.

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# Медицина # общество # Виталий Богдан # Оксана Семашко # Зиновий Гозман # Фотофакт

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