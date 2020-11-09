«Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает». Как будут лечить пациентов в ангиографическом кабинете в Молодечно

Новости Беларуси. Медики говорят, что для того, чтобы поставить больного на ноги, недостаточно одного опыта. Еще нужно современное оборудование. Когда дело касается жизни и смерти, эти технологии бесценны, как и золотые руки врачей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виталий Валентинович уже почти 20 лет помогает белорусам вернуться к здоровой жизни. Сегодня его особенно беспокоит то, что все больше и больше пациентов в возрасте до 40 лет страдают заболеваниями сердца и сосудов. Объясняется это злоупотреблением вредными привычками, стрессами, неправильным питанием, нежеланием заниматься спортом. Отсюда их направляют в ангиографический кабинет: сначала для диагностики, а потом, возможно, и на операционный стол.

Виталий Богдан, рентгенэндоваскулярный хирург Молодечненской ЦРБ:

Пациент находится в сознании, он с нами разговаривает. В это время мы проводим манипуляции, вводим контраст в разные части тела человека. Через три дня человек уже может двигаться.

Однако за такой медицинской помощью ехать в Минск больше не нужно. В Молодечненской больнице открыли свой ангиографический кабинет.

Оксана Семашко, корреспондент:

Обследование здесь будет проходить максимально безболезненно и достаточно быстро. Ощущения от процедуры будут – будто укусил комар. На все про все – до 30 минут. «Во время процедуры видят критическое сужение сосуда». Ангиографический кабинет появился в Молодечно

Уникальное высокотехнологичное оборудование позволяет максимально точно выполнять операции. И, что немаловажно, скальпель не нужен.

Зиновий Гозман, первый заместитель начальника Главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

Человек попадает сюда в остром состоянии. Ему проводится процедура. Во время процедуры видят критическое сужение сосуда и тут же, не выходя, вставляется стенд – это полая трубочка, которая расширяет сосуд, позволяет крови достигнуть сердца, напитать его и избежать развития инфаркта миокарда.

Первый подобный ангиограф в Минской области появился в Солигорске, затем – в Борисове. А это спасенные жизни. Планируется также закупить МРТ и КТ в Молодечно.