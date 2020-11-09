Турчин о новой школе в Мядельском районе: если у нас будут такие школы, больницы, то большого стремления уезжать в город я не вижу

Новости Беларуси. Система безопасности, современные классы, спортивные площадки и все по последнему слову техники. В агрогородке Занарочь открылось новое здание школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рассчитана она на 100 учеников.
Новости Беларуси. Система безопасности, современные классы, спортивные площадки и все по последнему слову техники. В агрогородке Занарочь открылось новое здание школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рассчитана она на 100 учеников.
Новый объект заменит старую школу, которая требовала капитальных вложений и ремонта. Кроме того, детям приходилось питаться в соседнем здании. Новая школа решила все проблемы. Кстати, объект построен за 4 месяца, на это ушло 4,5 млн рублей, что даже дешевле реконструкции.
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Самое главное – не только райцентр, но и деревни. То есть условия проживания взрослых, детей должны быть максимально приближены к городским и, как минимум, быть ничем не хуже. Поэтому, на мой взгляд, если у нас будут такие школы, у нас будут больницы, торговые центры, которые ничем не уступают городским, то, мне кажется, и большого стремления уезжать в город, честно говоря, я не вижу. Поэтому мне бы хотелось, чтобы строительство таких объектов стало системой, уже не исключением из правил, а скорее хорошей, доброй традицией.
Подробнее о новой школе в Мядельском районе смотрите в видеоматериале.