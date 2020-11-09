Турчин о новой школе в Мядельском районе: если у нас будут такие школы, больницы, то большого стремления уезжать в город я не вижу

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

Самое главное – не только райцентр, но и деревни. То есть условия проживания взрослых, детей должны быть максимально приближены к городским и, как минимум, быть ничем не хуже. Поэтому, на мой взгляд, если у нас будут такие школы, у нас будут больницы, торговые центры, которые ничем не уступают городским, то, мне кажется, и большого стремления уезжать в город, честно говоря, я не вижу. Поэтому мне бы хотелось, чтобы строительство таких объектов стало системой, уже не исключением из правил, а скорее хорошей, доброй традицией.