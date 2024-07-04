4 человека погибли в аварии в Дрогичинском районе

Ужасная трагедия в Дрогичинском районе. Там 4 июля в аварии погибла целая семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На автодороге М10 по каким-то причинам 45-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречку, где столкнулся с фурой. Мужчина и три его пассажира (мама, жена и малолетняя дочь) погибли на месте. В причинах ДТП сейчас разбираются следователи.