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4 человека погибли в аварии в Дрогичинском районе

04 июля 2024 14:01
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Ужасная трагедия в Дрогичинском районе. Там 4 июля в аварии погибла целая семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли в аварии в Дрогичинском районе-1

На автодороге М10 по каким-то причинам 45-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречку, где столкнулся с фурой. Мужчина и три его пассажира (мама, жена и малолетняя дочь) погибли на месте. В причинах ДТП сейчас разбираются следователи.

# Авария в Брестской области # общество # Новости Бреста и Брестской области

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