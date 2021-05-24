«Женщине нужно иметь достаточную выдержку, чтобы выносить ребёнка, а потом расстаться с ним». Врач о суррогатном материнстве

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», поделился мнением о суррогатном материнстве. Ольга Коршун, ведущая:

Согласитесь, есть случаи, когда и ЭКО не помогает, тогда женщина готова прибегнуть и к услугам суррогатной матери. У вас были в практике случаи, когда рожала суррогатная мать? Как к этому относитесь? Как отрегулировать и этический, и законодательный аспект в таком тонком деле?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Нашим законодательством совершенно четко этот вопрос отрегулирован. Определены и показания, и противопоказания для суррогатного материнства. Безусловно, эта сфера уже работает и на законодательном уровне. Вопрос совершенно другой. Этического плана, как вы и сказали. Это подбор суррогатной матери. Женщине нужно иметь достаточно сильную выдержку характера, чтобы выносить ребенка, а потом расстаться с ним. Это уже и личностные, и этические моменты. Причины, которые заставляют женщину это сделать, разные. Вопрос этот отработан. Женщина рожает ребеночка, передает ребенка биологической матери. На моей практике каких-то негативных моментов, как описывалось в других государствах, когда мать скрывается, не отдает ребенка, в моей практике не было. Вопрос этот двоякий. Для женщины, которая не может родить этого ребенка в силу определенных причин, это как выход из ситуации. Как выход из ситуации это и для суррогатной матери, поэтому я думаю, что обоюдный компромисс всегда должен быть достигнут в этом моменте. И как врач я не отторгаю этого метода.

Ольга Коршун:

А какие особенности ведения такой беременности? Это возлагает на врача какую-то дополнительную ответственность? Сергей Васильев:

С точки зрения врача как специалиста-профессионала здесь абсолютно никакой разницы нет. Единственное – соблюсти психологические моменты. Для этого при определенных ситуациях есть все необходимое, штат психологов, чтобы помочь и одной, и второй женщине адаптироваться к этой ситуации. С точки зрения тактической и профессиональной никаких вопросов, разницы нет: будь то суррогатная мать или обыкновенная женщина. Получают помощь в совершенно полном объеме. Ольга Коршун:

А часто такие случаи в практике встречаются или для нас это еще редкость?