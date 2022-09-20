Родовская: «Будет здорово, если бы в школах начали проводить совместные уроки с родителями, вот тут бы я порассуждала»

Время авторской журналистики на СТВ. В эфире программы Новости «24 часа» рубрика «ЗаДело» с Аленой Родовской.

Алена Родовская, СТВ:

Никогда не думала, что вся страна начнет снова учить историю. Никогда не думала, что мы ее так плохо знали. Никогда не думала, что именно история станет самой большой политической манипуляцией со стороны наших врагов. А историческое образование – одно из самых популярных. Заканчивается сентябрь, три недели учебы в школе. Как родитель могу отметить – заметны улучшения в системе образования. Просто по-хозяйски подошли ко многим вопросам. И, что для меня самое важное и главное – идеологическим. Я всегда спрашиваю у детей: для чего нужны знания? Спросите и вы, ответы удивят. Чем старше ребенок, тем он более вдумчиво ответит, а малыши хотят ничего не делать, стать популярными и много зарабатывать, когда вырастут. Старшеклассники, наоборот, быть умными. К ним пришло осознание, что в современном мире без знаний не выжить, да и сама жизнь без них неинтересна. Новый девиз складывается Года исторической памяти – чем больше узнаешь, тем сильнее станешь. А чего стесняться? Страна изучает свою историю, открывает новые неизвестные страницы. Сам Президент в своих выступлениях всегда возвращается к истории Беларуси – рассказывает, объясняет. Чего и нам стесняться? Я очень рада, как прошли классные часы в День народного единства. Детям предложили подискутировать, поразмышлять о событиях 1939 года. Чтобы привить интерес к истории своего государства, каждый ребенок должен знать историю своей семьи, с чего вообще складывается и начинается его жизнь. Понять, что и школьный класс – все это тоже одна большая семья. Что мы должны беречь друг друга, не крушить и не рушить все вокруг.

Алена Родовская:

И такими маленькими открытиями выстраивается уважение к своей семье, классу и окружающему миру. А еще я поняла, что будет здорово, если бы в школах начали проводить совместные уроки с родителями, вот тут бы я порассуждала с детьми о семейных ценностях, о гендерах, о патриотизме, и конечно, мне бы хотелось знать, что думают и родители детей. Кто должен заниматься воспитанием? Школа или семья? Школа и семья. Если нас объединяет общая цель, то какие могут быть разногласия? По поводу школьной формы. Через две недели после начала учебного года сын заявил, что снова можно ходить, как хочешь, мол, многие уже не носят жилетки и рубашки. Но в его профильном классе МЧС учитель следит за этим строго. А почему другим можно – задает вопрос сын? Ну это вопрос к тем классным руководителям, которые стали это допускать. У вас же спросят сами дети. Дальше, наконец, в школах стали забирать телефоны во время уроков. Как результат, успеваемость начала расти, теперь понятно – дети с телефонами не слушали преподавателя, а значит, и предмет не усваивали. Вот что мы должны понять. Школа контролирует, семья мотивирует. Без знаний мы сделаем страну слабой и уязвимой. Мы не надеемся на справедливость во всем мире, но знаем правду. Кто нацист, кто оккупант и что переписывать историю чужого государства никто не имеет права. А в чем суть нашей исторической политики прекрасно ответил Вадим Гигин.

Вадим Гигин, политолог, руководитель общества «Знание»:

Когда мы в истории умеем подниматься над этой политической целесообразностью, когда мы пытаемся не навязать историческому событию или персонажу свое видение или подтянуть его под свои какие-то лекала. А видим Быкова как великого писателя, как Президент сказал, неоднозначную фигуру, когда мы видим так Сталина, Витовта, Гедимина. Русских царей, великих князей литовских, Купалу, Коласа, Скорину, Кирилла Туровского, Евфросинию Полоцкую, вот тогда мы действительно свою историю представляем объемно, выпукло, четко, ясно и, главное, – мы знаем, о чем мы говорим и чем мы гордимся. Вот в этом и есть суть нашей исторической политики.