От вопросов ЖКХ и здравоохранения до экономики. В Палате представителей рассмотрели законопроекты

Новости Беларуси. От вопросов ЖКХ, здравоохранения до экономики. В Палате представителей открылась девятая сессия. Многие из рассматриваемых законопроектов синхронизируют статьи с обновленной Конституцией. Согласно ей, у парламентариев теперь только одна сессия, которая начинает работу в третий вторник сентября, то есть сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый рассматриваемый вопрос касался изменений законодательства о трудовых отношениях. Предусмотрена норма, которая допускает чередование дистанционной работы и непосредственного нахождения в офисе. Также появится возможность делить отпуск на более чем две части. А наниматель должен будет предоставлять оплачиваемый выходной для прохождения медосмотра.

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Этим проектом, который сегодня будет рассматриваться в первом чтении, решаются очень важные вопросы. Вопросы, которые озвучивались на диалоговых площадках нашими гражданами. Но первое – это диспансеризация. И все об этом наслышаны. То есть мы должны заинтересовать не только работника, но и нанимателя, чтобы человек работающий мог пройти профилактический медосмотр, скажем так. Подход будет дифференцированный, в зависимости от возраста будет предоставляться один или два оплачиваемых дня, чтобы человек прошел диспансеризацию. Это очень важно. Вторая новация – это замена молока и пищевых продуктов, которые предоставлялись работникам, работающим в сложных условиях, с опасным производством, на денежную компенсацию.

Депутаты предпринимают и шаги в ответ на экономические санкции со стороны Запада. Ряд документов призван обеспечить защиту предприятий и содействие развитию деловой инициативы. На первый план выходит работа в международных организациях, таких как ШОС, а также развитие интеграционных союзов. Сегодня в Овальном зале ратифицировали протокол об изменениях договора о ЕАЭС.

Павел Попко, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вопреки нагнетаемой некоторыми зарубежными СМИ желаемой для них информации о напряжении в странах ЕАЭС, принимаемый сегодня законопроект говорит об обратном, об углублении экономических отношений среди стран ЕАЭС во благо нашего бизнес-климата и улучшения инвестиционной привлекательности наших стран. В целом законопроект предполагает более 130 поправок – в узком профиле сферы деятельности налоговых органов, Таможенного комитета. Отдельный блок расширяет полномочия Евразийской экономической комиссии. Предлагается сегодня расширить принятие антидемпинговых мер.