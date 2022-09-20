Лукашенко: нам надо усиливать дисциплину нашего общества, безобразий предостаточно

Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности должна быть абсолютно откровенной. Такое требование к корректировке документа предъявил Президент, принимая с докладом госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко об обновленной Концепции нацбезопасности: если мы с Россией, значит, мы с Россией, и пусть никто нас не критикует. Подробности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы. Пример могу привести. В интернете раскручивался вопрос: в какой-то частной школе ученик выстрелил, попал девочке в глаз, она была в очках, повредил глаз. Не какой-то там травматический, как они пишут, пистолет. Это был детский пистолет с резиновыми так называемыми шариками этими. Из этого сделали чрезвычайщину. Я поручил разобраться. Начали разбираться, а там руководство школы, это по первой информации, на дух не воспринимают белорусское государство. Это что? 26 детей. Ну что это за школа? Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы – это не та сфера, где мы шутить должны. Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане (это мое поручение Госсекретариату и вам как госсекретарю) всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям.
В разговоре затронули усиление информационной безопасности и актуальные аспекты работы силовых ведомств. Отдельно Президент остановился на теме дисциплины. В пример Александр Лукашенко привел систему образования и недавний случай в одной из школ, где ученик нанес однокласснице травму.