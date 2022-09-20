Глава Таможенного комитета рассказал, почему образуются очереди на белорусско-польской границе
Новости Беларуси. С докладом Александр Лукашенко принял главу Таможенного комитета Владимира Орловского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждался широкий спектр вопросов в работе белорусской таможни – от противодействия санкциям до наполнения бюджета. На ведомство возложена ответственная миссия – антисанкционный ответ западным соседям. Президент поинтересовался, как с этим обстоят дела. Подробности.
Санкции на въезд наших грузовиков в Евросоюз вынудили оперативно скорректировать работу таможни и ответить соседям той же монетой. В логистических центрах вдоль границы в круглосуточном режиме осуществляется перецепка грузов. Доставку в конечные пункты по территории страны осуществляют белорусские перевозчики. Между тем к пропускному режиму на границах с Прибалтикой у людей есть претензии: образуются большие очереди. Глава Таможенного комитета объяснил, кто на самом деле тормозит процесс.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Наиболее сложная ситуация на польской границе. Из шести пунктов пропуска три закрыты по инициативе польской стороны. Наши коллеги не хотят выполнять ту норму, которая прописана в международных соглашениях, как по грузовым транспортным средствам, так и по легковым. Где-то пропускают порядка одной трети от установленного потока. Это вызывает недовольство граждан. Мы со своей стороны пытаемся минимизировать это. Большая часть в том, чтобы создать комфортные условия для наших граждан, – это создание площадок ожидания перед пунктами пропуска с нормальной инфраструктурой. Уже восемь таких площадок есть. В ближайшее время мы еще две будем оборудовать.