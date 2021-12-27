Родные погибших героев побывали на главной ёлке во Дворце Республики. Они сидели рядом с Президентом

Новости Беларуси. Главная елка страны 27 декабря собрала в Минске ребят со всех уголков Беларуси. Самые талантливые в спорте, учебе или музыке, дети из многодетных семей и домов-интернатов. И конечно, участие в этом важном аккорде благотворительной акции «Наши дети» в предновогодние дни принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год эта сцена на время, как магнит, притягивает тысячи детских взглядов, полных интереса, удивления и участия. Среди зрителей сегодня также родные погибших героев – летчиков и бойца «Альфы». Вместе с Президентом за любимыми персонажами из зала смотрят сын Андрея Ничипорчика Алексей и сестра Никиты Куконенко Маша. А на сцене – настоящая сказка, мир, в котором добро побеждает зло, где нет места подлости и хитрости. И конечно, новогодний хэппи-энд.