Лукашенко на главной ёлке страны: дорогие наши дети, всё, что мы делаем, мы делаем с любовью и верой в вас

Новости Беларуси. Главная елка страны 27 декабря собрала в Минске ребят со всех уголков Беларуси. Самые талантливые в спорте, учебе или музыке, дети из многодетных семей и домов-интернатов. И, конечно, участие в этом важном аккорде благотворительной акции «Наши дети» в предновогодние дни принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Учителей благодарю, благодарю воспитателей, которые помогают вам освоить самые важные для вашей жизни и для будущего знания. Врачей, которые каждый день днем и ночью заботятся о вашем здоровье. Строителей, которые возводят школы, детские сады. Всех, кто производит для вас красивую одежду, игрушки, любимые сладости и прочие необходимые вещи и полезные продукты. Хочу поблагодарить наших милиционеров и военных, людей в погонах, которые берегут мир на нашей земле и дают нам возможность изо дня в день быть счастливыми и под Новый год собираться в таком составе в этом прекрасном зале.