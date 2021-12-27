Каждый маленький белорус знает, что он бесконечно дорог. Президент приехал на главную ёлку во Дворец Республики

Новости Беларуси. В предновогодние дни Александр Лукашенко принимает участие в благотворительной акции «Наши дети», которая проходит во всей стране и объединяет белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент 27 декабря приехал во Дворец Республики, где по традиции устраивают праздничное представление. На главную елку страны приглашают маленьких граждан из всех регионов Беларуси. Сегодня в зале более 2 тысяч ребят. И выступая перед ними, а через них обращаясь и к тем, кто вне его, Александр Лукашенко напомнил: каждый из маленьких белорусов бесконечно дорог и нужен своей стране. И акция «Наши дети» помогает в этом убеждаться на деле. И для взрослых эта акция несет не менее важный смысл, о чем и рассказал глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благотворительная акция «Наши дети» связывает уже два поколения белорусов. Белорусов, которые растут и взрослеют на добрых и красивых историях, рассказанных на этой сцене нашими, вашими любимыми артистами. Для меня как Президента быть здесь – это тоже своего рода подарок. Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, иногда не очень приятных, и вместе с вами окунуться в мир детства, мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и самое главное – чудесам. Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта «Наши дети» каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что бесконечно он дорог и нужен своей родной стране. Я от всей души благодарю всех, кто сегодня делает ваше детство счастливым и вот таким беззаботным. Дай бог, чтобы было так всегда.