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Каждый маленький белорус знает, что он бесконечно дорог. Президент приехал на главную ёлку во Дворец Республики

27 декабря 2021 10:24
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Новости Беларуси. В предновогодние дни Александр Лукашенко принимает участие в благотворительной акции «Наши дети», которая проходит во всей стране и объединяет белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Каждый маленький белорус знает, что он бесконечно дорог. Президент приехал на главную ёлку во Дворец Республики-1

Президент 27 декабря приехал во Дворец Республики, где по традиции устраивают праздничное представление. На главную елку страны приглашают маленьких граждан из всех регионов Беларуси. Сегодня в зале более 2 тысяч ребят. И выступая перед ними, а через них обращаясь и к тем, кто вне его, Александр Лукашенко напомнил: каждый из маленьких белорусов бесконечно дорог и нужен своей стране. И акция «Наши дети» помогает в этом убеждаться на деле. И для взрослых эта акция несет не менее важный смысл, о чем и рассказал глава государства.  

Каждый маленький белорус знает, что он бесконечно дорог. Президент приехал на главную ёлку во Дворец Республики-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Благотворительная акция «Наши дети» связывает уже два поколения белорусов. Белорусов, которые растут и взрослеют на добрых и красивых историях, рассказанных на этой сцене нашими, вашими любимыми артистами. Для меня как Президента быть здесь – это тоже своего рода подарок. Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, иногда не очень приятных, и вместе с вами окунуться в мир детства, мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и самое главное – чудесам. Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта «Наши дети» каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что бесконечно он дорог и нужен своей родной стране. Я от всей души благодарю всех, кто сегодня делает ваше детство счастливым и вот таким беззаботным. Дай бог, чтобы было так всегда.  

Каждый маленький белорус знает, что он бесконечно дорог. Президент приехал на главную ёлку во Дворец Республики-7

Президент поблагодарил взрослых всех профессий, которые обеспечивают спокойное и счастливое детство, и вместе с ребятами остался смотреть сказочное музыкально-сценическое шоу под названием «Волшебная сила» в исполнении лучших творческих коллективов страны. По его окончанию всех юных зрителей ждут сладкие подарки от главы государства. На главную елку страны Президент пригласил и детей-родственников героев Беларуси летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.  

# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Фотофакт

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