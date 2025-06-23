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Беларусь и Кемеровская область планируют создать собственный ратрак

23 июня 2025 13:36
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Сотрудничество Беларуси с Кемеровской областью России 23 июня обсудили во Дворце Независимости. Беларусь и Кузбасс в силах значительно нарастить товарооборот – заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Илья Середюк в Беларуси впервые, его предшественник посещал Минск в 2023 году. Тогда же были уточнены ключевые направления сотрудничества. Вместе с тем есть ряд сложностей во взаимодействии.

Беларусь и Кемеровская область планируют создать собственный ратрак-2

Илья Середюк, губернатор Кемеровской области – Кузбасса России:
Мы за 6 лет купили более 1 400 машин горнодобывающего оборудования из Беларуси. Товарооборот превышает за последние 6 лет два с лишним миллиарда долларов. И с Александром Григорьевичем мы обсудили необходимость расширения наших отношений в части использования шасси Минского автомобильного завода.

Это могут быть пылесосы, это могут быть контейнеровозы. И такие предприятия в Кузбассе есть. Это может быть освоение новой продукции – создать тот же ратрак. Что такое ратрак? Для уплотнения снега на горнолыжном склоне. Тот же трактор. Это тот же трактор, конечно, он может иметь какую-то иную основу, но у нас достаточно компетенции у двух наших стран для того, чтобы осваивать эту технику, которую сегодня завозим совершенно с иных территорий. И много таких позиций. Сельское машиностроение, которое может у нас развиваться.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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