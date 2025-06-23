В Минской области во время жатвы задействуют около 1,5 тыс. единиц сельхозтехники
Основной этап работ аграриев – жатва-2025. Максимальное внимание – готовности зерноуборочной техники и оборудованию сушильного хозяйства. Задача хлеборобов – оптимизировать все ресурсы, чтобы вовремя и без потерь собрать урожай, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как готовятся к уборке зерновых в Слуцком районе – узнала Анастасия Близнюк.
Аграрии продолжают заготовку кормов, а в свободное время все внимание зерноуборочной технике. Ждут, когда колос нальется, чтобы начать жатву. Виды на урожай неплохие, несмотря на майские заморозки.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
Подготовку техники к уборочной кампании в Слуцком районе начали еще весной. Уже отремонтировано 70 % сельхозмашин. К первому июля работы будут полностью завершены.
Остались мелкие работы. Большинство зерноуборочной техники на линейке готовности. Александр Дибцев досконально проверяет техническое состояние комбайна. При надобности меняет изношенные детали и устраняет мелкие неисправности. Стаж – более 30 лет, он как никто понимает: от надежности сельхозмашин зависит успешность уборочной кампании.
Александр Дибцев, тракторист-машинист РУП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги:
Сейчас готовим именно комбайн к уборке. Техника сложная, надо все подготовить, чтобы быстро убрать, без потерь. Поэтому готовим технику. Запчасти дают, все хорошо.
Старт жатвы в хозяйстве начнут с озимого ячменя. Агрономы ведут мониторинг полей. При благоприятной погоде и созревании колоса, комбайны могут выйти в поле в конце июня.
Подробности в видео.