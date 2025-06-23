В Минской области во время жатвы задействуют около 1,5 тыс. единиц сельхозтехники

Как готовятся к уборке зерновых в Слуцком районе – узнала Анастасия Близнюк.

Основной этап работ аграриев – жатва-2025. Максимальное внимание – готовности зерноуборочной техники и оборудованию сушильного хозяйства. Задача хлеборобов – оптимизировать все ресурсы, чтобы вовремя и без потерь собрать урожай, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии продолжают заготовку кормов, а в свободное время все внимание зерноуборочной технике. Ждут, когда колос нальется, чтобы начать жатву. Виды на урожай неплохие, несмотря на майские заморозки.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Подготовку техники к уборочной кампании в Слуцком районе начали еще весной. Уже отремонтировано 70 % сельхозмашин. К первому июля работы будут полностью завершены.

Остались мелкие работы. Большинство зерноуборочной техники на линейке готовности. Александр Дибцев досконально проверяет техническое состояние комбайна. При надобности меняет изношенные детали и устраняет мелкие неисправности. Стаж – более 30 лет, он как никто понимает: от надежности сельхозмашин зависит успешность уборочной кампании.