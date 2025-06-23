Лукашенко предлагает расширять сотрудничество с Сибирью через развитие мультибрендовых центров

Сотрудничество Беларуси с Кемеровской областью России 23 июня обсудили во Дворце Независимости. Беларусь и Кузбасс в силах значительно нарастить товарооборот – заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Илья Середюк в Беларуси впервые, его предшественник посещал Минск в 2023 году. Тогда же были уточнены ключевые направления сотрудничества. Вместе с тем есть ряд сложностей во взаимодействии.

Отметим, кадровую базу в регионе готовят не без участия белорусов. Несколько лет назад в кузбасском техническом университете открыли две аудитории, которые оснастил БЕЛАЗ: есть тренажер, имитирующий кабину самосвала, и обучающие стенды. Подобный опыт распространили и на другие высшие технические школы России.

Губернатор Кемеровской области подтвердил, расстояние преодолимо. Так, торговые отношения область развивает с 89 странами. Товарооборот с Беларусью занимает 14 место. В основе экспортных поставок – продукция машиностроительной отрасли, в частности карьерные самосвалы. Сегодня в регионе, который называют «угольным сердцем» России, разрабатывается 52 разреза. Еще с советских времен здесь работают БЕЛАЗы, во всем Кузбассе используют более 3,5 тысячи белорусских машин. Кроме того, на местном «Черниговском» разрезе 10 лет работал уникальный восьмиколесный самосвал, который дважды вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кузбасс для БЕЛАЗов и другой техники является своего рода испытательным полигоном. Самые передовые образцы БЕЛАЗов мы поставляем к вам. Там они проходят апробацию, в том числе и беспилотные, и на газомоторном топливе. Мы в этом плане можем с вами работать.

Но есть проблема, которую нам с вами нужно решить. Это мультибрендовые центры, которые мы создали в Кузбассе. Там представлена вся техника: и МАЗ, и МТЗ, и «Белкоммунмаш», и сельскохозяйственная прицепная техника… Мы готовы шире сотрудничать через вас с тем регионом, где расположен Кузбасс. Это фактически половина густонаселенной Сибири.

Давайте подумаем вместе, как этот центр задействовать таким образом, чтобы он объемы свои увеличивал. Мы готовы торговать с вашими компаниями, которые покупают у нас машиностроительную и другую продукцию, с определенными преференциями, в том числе и по лизингу.

Единственное – нам нужны гарантии. Потому что мы десятки миллионов долларов потеряли в России, когда сотрудничали без гарантий неизвестно с какими компаниями, они разваливались, уходили, а потом генеральные прокуроры России и Беларуси по всей России искали этих людей, чтобы привлечь к ответственности. Это не дело. Поэтому нам нужны гарантии.