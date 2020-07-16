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Женский ЧБ по хоккею на траве. «Минск» и «Ритм» выиграли первые полуфинальные матчи

16 июля 2020 18:51
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Новости Беларуси. «Минск» и «Ритм» выиграли первые полуфинальные матчи женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. И теперь для того, чтобы выйти в решающую битву, командам осталось сделать по одному шагу.

Женский ЧБ по хоккею на траве. «Минск» и «Ритм» выиграли первые полуфинальные матчи-1

Столичные хоккеистки камня на камне не оставили от оборонительных редутов барановичского «Текстильщика». В ворота оппоненток девушки отгрузили 10 безответных голов. Особенно преуспела Виктория Сидорова – на ее счету хет-трик.

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Женский ЧБ по хоккею на траве. «Минск» и «Ритм» выиграли первые полуфинальные матчи-4

Во втором полуфинале была более острая борьба. «Ритм» взял верх над «Викторией» из Смолевичей со счетом 5:4. Ответные матчи стадии 1/2 пройдут 17 июля.

# Хоккей Беларуси # общество # Николай Санковец # Фотофакт

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