Женский ЧБ по хоккею на траве. «Минск» и «Ритм» выиграли первые полуфинальные матчи

Новости Беларуси. «Минск» и «Ритм» выиграли первые полуфинальные матчи женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. И теперь для того, чтобы выйти в решающую битву, командам осталось сделать по одному шагу.

Столичные хоккеистки камня на камне не оставили от оборонительных редутов барановичского «Текстильщика». В ворота оппоненток девушки отгрузили 10 безответных голов. Особенно преуспела Виктория Сидорова – на ее счету хет-трик. Николай Санковец о разгромной победе «Минска» над хоккеистками «Текстильщика»: «Наша команда чуть мастеровитей»