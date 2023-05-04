Президиум Совета Республики возмущён принятой ПАСЕ резолюцией по украинским детям. Вот что говорится в заявлении

Новости Беларуси. В Совете Республики возмущены содержанием резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по украинским детям и упоминанием в документе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то время, когда мы принимаем ребят на отдых и оздоровление, чтобы они хоть какое-то время провели не в военных условиях, Европа выступает с осуждением.

В вышеназванном документе поездки, организованные белорусской стороной для ребят с Донбасса, в ПАСЕ называют насильственным перемещением и незаконной депортацией, что явно искажает смысл гуманитарных миссий.

Белорусские парламентарии считают подобные обвинения высшим цинизмом. Это еще один яркий пример того, как европейские политики и парламентарии стали заложниками собственной игры в цензуру и грязную пропаганду в отношении событий в Украине. Сегодня, 4 мая, Президиум Совета Республики выступил с заявлением касательно резолюции ПАСЕ. Очередной выпад Европы расценен как попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси.