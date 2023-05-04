Президиум Совета Республики возмущён принятой ПАСЕ резолюцией по украинским детям. Вот что говорится в заявлении
Новости Беларуси. В Совете Республики возмущены содержанием резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по украинским детям и упоминанием в документе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то время, когда мы принимаем ребят на отдых и оздоровление, чтобы они хоть какое-то время провели не в военных условиях, Европа выступает с осуждением.
В вышеназванном документе поездки, организованные белорусской стороной для ребят с Донбасса, в ПАСЕ называют насильственным перемещением и незаконной депортацией, что явно искажает смысл гуманитарных миссий.
Белорусские парламентарии считают подобные обвинения высшим цинизмом. Это еще один яркий пример того, как европейские политики и парламентарии стали заложниками собственной игры в цензуру и грязную пропаганду в отношении событий в Украине. Сегодня, 4 мая, Президиум Совета Республики выступил с заявлением касательно резолюции ПАСЕ. Очередной выпад Европы расценен как попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси.
В очередной раз подчеркиваем, что Республика Беларусь – миролюбивое демократическое социальное правовое государство, для которого человек, его права и свободы являются высшей ценностью и целью. Наша страна добросовестно соблюдает международные договоры в области прав человека, включая Конвенцию о правах ребенка. Убеждены в том, что не чиновникам из Совета Европы, открыто поддерживающим конфликт в Украине, определять, какими должны быть отношения белорусского и украинского народов, как нам жить.
В Беларуси обрели второй дом тысячи украинских граждан, вынужденных бежать от боевых действий, хаоса и разрухи. В нашей стране эти люди получают необходимую государственную защиту и поддержку. Мы также принимаем группы детей, которые проходят здесь реабилитацию, но едут к нам – по своей воле.